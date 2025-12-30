規律運動不僅強化心臟，還能重塑心臟神經系統

【文‧Emma stein】

規律運動益處不只增強肌耐力與心肺，新研究表明，它還能一點一滴「改寫」調節心臟功能的神經「程式碼」，讓心臟在壓力、疾病與老化面前更有餘裕，維持穩定節奏。這種改變看不見摸不著，但可能是你未來數十年遠離心律不整與猝死風險關鍵。

英國布里斯托大學、英國倫敦大學學院（UCL）、巴西聖保羅大學（USP）、巴西聖保羅聯邦大學（UNIFESP）團隊的新研究首次提供動物實驗證據，證明規律適度有氧運動正以不同方式改變左右兩側控制心臟的神經系統，最終可能有助改善心律不齊、胸痛、心絞痛等疾病治療。

研究人員使用先進三維定量成像法分析實驗大鼠，發現與未受訓的對照組大鼠相比，經 10 週運動訓練的實驗組大鼠，身體右側心血管神經系統中的新發育神經元數量比左側多 4 倍，與此同時，左側神經元大小幾乎增加 1 倍，右側神經元則略微縮小。

這些神經叢就像心臟調光開關，研究人員首證明規律適度運動可重塑這種開關，且重塑方式具側向特異性，或許能解釋為何有些療法在一側比另一側更有效，未來也有助更精準進行靶向治療。

該研究暗示未來技術或許能針對單側神經進行微調，以更有效治療心律失常、壓力誘發的心碎症候群（Broken Heart Syndrome）、難以治療的心絞痛，也強調運動帶來全身性效益，你鍛鍊的不只四肢和心肌，也在訓練心臟神經系統，教導它們更優雅穩定跳動。

新論文發表在《Autonomic Neuroscience》期刊。

