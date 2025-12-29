青少年憂鬱飆升 專家：成長過程缺乏有意義的人際關係

快訊

聯合新聞網／ 科技新報
【文‧黃嬿】

青少年心理健康危機日益嚴重，焦慮、憂鬱、自殘和孤獨的發生率不斷上升，專家認為，其中一個關鍵問題是「社交萎縮」，青少年玩耍、冒險和建立支持性關係的機會減少，會對兒童發展和心理健康產生令人擔憂的影響。

青春期是生物成熟 (biological maturation) 的時期，這個時期與社會文化學習、認同和人際關係發展的核心過程密切相關，現實世界的體驗，如運動、遊戲、創意活動，甚至是閒晃，都在一點一滴型塑成熟的過程。但現在這些機會卻不斷減少，同時，網路、智慧型手機和演算法平台的興起，重塑社交生活的邊界，帶來新的壓力和機會。

專家認為，現代青少年的心理健康問題，不在於孤立的數位生活，也不在於青少年韌性的突然下降。真正的問題在於，曾經支撐青少年健康成長的現實世界空間，以及與同儕和成年人之間有意義的關係，正在逐漸消失。

神經科學家表示，青少年時期大腦會不斷完善幫助我們理解他人、形成清晰的自我意識和調節情緒的系統。青少年天生渴望探索友誼、融入複雜的社交群體，並練習處理衝突和拒絕，這些經驗有助於年輕人培養自主性和獨立性

但培養這些能力，取決於花時間在各種真實的社交環境中，建立不同類型的關係，當練習這些技能的機會減少時，會導致孤獨感，並對個人發展產生不利影響，包括信任他人與同儕建立聯繫或控制情緒，都會變得更加困難。

安全育兒、學業至上阻礙發展

專家認為，這種缺乏與文化有關，現在家長對安全的擔憂，催生一種「規避風險」的育兒文化。在學校裡，日益增長的學業壓力和對成績的過度強調，更進一步犧牲孩子們玩耍和探索的時間

年輕人花更多時間上網，部分原因是現實世界能帶給他們的東西越來越少。 研究發現，與前幾代人相比，如今的兒童擁有的自由度要少得多，以前的青少年可以四處遊蕩，可以在戶外玩耍，可以和同齡人聚會，但現在年輕人可以探索、安全試誤、培養社交能力的場所已經急劇縮小。數位平台正是在這樣一個本已日漸萎縮的社交生態系統中進入市場。

數位平台趁虛而入

問題是數位平台的建立是為了獲利，而非支持青少年的發育。社群媒體平台鼓勵攀比、追求成績和快速反應。數位世界也會分散人們對現實世界的注意力，並給年輕人帶來持續的壓力。它還會影響他們在成長發育的關鍵時期，理解自我和周圍世界的過程。年輕人透過數位平台塑造他們的認同、歸屬感和社會地位，專家擔憂，隨著 AI 出現，這種現像只會加速發展。

專家認為，預防心理健康問題，必須投資兒童時期的社會基礎，發展正向的人際關係。學校不只應該追求學業成績，需要更多時間讓孩子玩耍、發揮創意並參與課外活動，家庭也需要支持，共同創造美好的體驗。若數位平台能與現實世界的體驗相輔相成，而不是取而代之，它就不會是一個令人擔憂的問題。

