帳戶數字才是真的 研究：存錢、投資都比花錢更快樂

【文‧黃嬿】

社群媒體促進比較心態，花錢的快樂被放大，Z 世代的花錢甚至超過儲蓄。但一項調查發現，物質消費和體驗消費之間不會讓人感覺更幸福，特別對高收入而言，存更多錢才是感受幸福的基石。

高收入者在收入達到一定門檻之後，反而消費慾望會減少，一名科技業工作者表示，收入接近收入最高的 10% 人口，家庭年收入 25 萬美元或以上門檻時，才真正明白，物質商品以及為了消費而消費，比如買漂亮的衣服、吃美味的晚餐、坐頭等艙、買好車，甚至買一套非常好的公寓，並不能真正給我帶來很多根本的幸福。

一項針對 2,500 人的調查顯示，72% 的受訪者表示如果能存更多錢或投資，他們會更快樂，相比之下，只有 21% 的受訪者表示，如果能多花錢，他們會更快樂。家庭年收入達到或超過 25 萬美元的人群中，也有 69% 的人表示，如果能存更多錢或投資，他們會更快樂，遠高於表示如果能多花錢會更快樂的 26%。

過去的幸福研究也有類似的觀察，賓州大學華頓商學院高級研究員 Matt Killingsworth 進行大規模幸福感研究，他表示，初步數據顯示，在各個收入水平上，支出少於收入的人，比花光所有收入的人，以及支出超過收入並背負債務的人，都表現出「明顯更高的幸福感」。

金錢是安全避風港

金錢充當安全緩衝，生活壓力就會小一些，對人生的掌控感也更高。作家摩根豪塞爾在他的新書《花錢的藝術》中描述一個範圍很廣的譜系，從擁有足夠的積蓄辭掉一份你不喜歡的工作，然後慢慢尋找一份新的、更好的工作，到擁有足夠的積蓄來支付你餘生的所有開支，再到擁有足夠的經濟資源來「隨心所欲地做你想做的事，和你想在一起的人，想待多久就待多久。」

但也不是叫你一毛不拔，專家表示，幸福沒有理想的儲蓄率，但研究發現，在安全感和匱乏感之間存在一個黃金平衡點。例如，儲蓄要足夠讓你感到安全，但又不能多到讓你完全沒有流動資金。

不快樂帶來惡性循環

經濟學家研究發現富人儲蓄更多，而窮人儲蓄更少 。他們指出，自 1980 年代以來，收入最低的 90% 人口儲蓄有所減少，1953~2019 年，收入最高 10% 家庭，平均儲蓄率約為收入的 21.1%，比收入最低 90% 家庭高出 10~20%。

文章中也點出儲蓄率的差異，低收入者儲蓄率一直很低，除了物價上漲，可存下來的錢愈來愈少之外，其中一個原因可能是心理因素，如果一個人長期感到不快樂，往往更不願意延遲滿足，可能導致他們花更多錢，更沒辦法存錢。

今年一些研究發現，Z 世代更傾向於過度消費而非儲蓄，近一半的 Z 世代沒有緊急儲備金、高達三成的 Z 世代負債超過儲蓄。背後一個心理因素，就是他們自知買不起房，不如放棄買房，當沒有一個遠大長期的目標支撐，就容易過度消費或是在職場中躺平。

金錢的五種用途

哈佛大學教授兼作家 Arthur Brooks 研究幸福，他曾說過，金錢有五種用途，買東西、買體驗、買時間、捐款或儲蓄，只有後四種才能帶來幸福，他說，物質會讓人失去興趣，但儲蓄是一種進步，而進步會讓我們感到幸福。

這些研究也可以解釋，為什麼有些人生活節儉，唯一的快樂源自戶頭的數字，這些人過去被視為金錢的奴隸，或許我們都誤解了，他們可能比天天一杯星巴克的人還要更幸福。