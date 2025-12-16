懷孕加速生物年齡老化 研究：比未生育者老 5.3 歲

【文‧黃嬿】

演化論的核心預測之一是，投入繁殖的能量，會以犧牲體細胞的維護和修復為代價，加速生物老化。過去研究發現，生育率較高的女性往往壽命較短，健康狀況也較差。最新研究再度證明女性為生育付出的代價，懷孕女性的生物老化速度比未生育者最多老 5.3 歲。

先前一項研究生育對菲律賓 1,735 名年輕成年人表觀遺傳生物老化指標的影響。分析顯示，懷孕次數愈多與表觀遺傳指標的加速老化有關。同齡男性的生育次數與老化無關。

最近發表在《婦產科》雜誌上的最新研究指出，與非孕婦相比，孕婦在懷孕初期，在 11 個表觀遺傳時鐘中的 6 個時鐘上表現出明顯的生物老化加速，範圍在 1.58~5.28 年之間。研究還發現，妊娠早期表觀遺傳年齡與一系列妊娠併發症有關，血壓疾病、妊娠糖尿病、早產和小於胎齡兒，實際年齡與這些疾病無關。

生物年齡 vs. 實際年齡

實際年齡是根據出生日期來計算的，但生物學年齡，測量 DNA 甲基化 (DNAm) 衰老指標，通常被稱為「表觀遺傳時鐘」，已被證明能夠準確預測實際年齡、死亡風險和生理衰退。

表觀遺傳時鐘是指根據生物化學原理，我們的細胞、組織和器官系統所呈現的真實年齡，長時間下來，人的表觀基因組會受到環境和經驗的影響，就像樹木內部的年輪可以告訴我們樹木的年齡，並標記它曾經遭受過損傷或壓力的地方一樣。表觀遺傳時鐘可用於預測臨床症狀出現之前的衰老加速，為年輕人提供生物老化的早期指標。

至於高齡產婦的懷孕風險是否較高，研究也指向要看生物年齡。自 1989 年以來，高齡產婦的生育率增加 194%。雖然高齡是已知的妊娠併發症風險因素，但研究發現，只憑實際年齡並不能可靠預測併發症，有些高齡產婦生產順利，有些年輕產婦遭遇很多併發症，要看生物年齡。

研究人員表示，高齡生產不見得健康風險就高，主要是表觀遺傳年齡的變化，如果某人在懷孕早期就出現表觀遺傳年齡加速的情況，醫療上就可以更早干預生活方式，降低併發症機率。

還好其他研究顯示，懷孕期間生育年齡加速是暫時的，大多在生產後就會恢復，但如果女性在產後還承受很高的環境壓力，生物年齡就很難恢復，不但看起來加速衰老，還賠上健康。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】