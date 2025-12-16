快訊

澳洲16死槍擊案凶嫌父出身印度！父子作案前詭赴菲律賓待近1個月

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

聽新聞
0:00 / 0:00

懷孕加速生物年齡老化 研究：比未生育者老 5.3 歲

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
(首圖來源：Unsplash)

【文‧黃嬿】

演化論的核心預測之一是，投入繁殖的能量，會以犧牲體細胞的維護和修復為代價，加速生物老化。過去研究發現，生育率較高的女性往往壽命較短，健康狀況也較差。最新研究再度證明女性為生育付出的代價，懷孕女性的生物老化速度比未生育者最多老 5.3 歲。

先前一項研究生育對菲律賓 1,735 名年輕成年人表觀遺傳生物老化指標的影響。分析顯示，懷孕次數愈多與表觀遺傳指標的加速老化有關。同齡男性的生育次數與老化無關。

最近發表在《婦產科》雜誌上的最新研究指出，與非孕婦相比，孕婦在懷孕初期，在 11 個表觀遺傳時鐘中的 6 個時鐘上表現出明顯的生物老化加速，範圍在 1.58~5.28 年之間。研究還發現，妊娠早期表觀遺傳年齡與一系列妊娠併發症有關，血壓疾病、妊娠糖尿病、早產和小於胎齡兒，實際年齡與這些疾病無關。

生物年齡 vs. 實際年齡

實際年齡是根據出生日期來計算的，但生物學年齡，測量 DNA 甲基化 (DNAm) 衰老指標，通常被稱為「表觀遺傳時鐘」，已被證明能夠準確預測實際年齡、死亡風險和生理衰退。

表觀遺傳時鐘是指根據生物化學原理，我們的細胞、組織和器官系統所呈現的真實年齡，長時間下來，人的表觀基因組會受到環境和經驗的影響，就像樹木內部的年輪可以告訴我們樹木的年齡，並標記它曾經遭受過損傷或壓力的地方一樣。表觀遺傳時鐘可用於預測臨床症狀出現之前的衰老加速，為年輕人提供生物老化的早期指標。

至於高齡產婦的懷孕風險是否較高，研究也指向要看生物年齡。自 1989 年以來，高齡產婦的生育率增加 194%。雖然高齡是已知的妊娠併發症風險因素，但研究發現，只憑實際年齡並不能可靠預測併發症，有些高齡產婦生產順利，有些年輕產婦遭遇很多併發症，要看生物年齡。

研究人員表示，高齡生產不見得健康風險就高，主要是表觀遺傳年齡的變化，如果某人在懷孕早期就出現表觀遺傳年齡加速的情況，醫療上就可以更早干預生活方式，降低併發症機率。

還好其他研究顯示，懷孕期間生育年齡加速是暫時的，大多在生產後就會恢復，但如果女性在產後還承受很高的環境壓力，生物年齡就很難恢復，不但看起來加速衰老，還賠上健康。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

腹腔藏「足月男嬰」！41歲女切10公斤囊腫發現懷孕 喜迎奇蹟寶寶

婁峻碩親揭焦凡凡肚裡寶寶性別！嗨喊「我想好要做那些事了」

懷孕初期之胎兒發育&母體變化 留意著床性出血 改善孕吐有方法

準媽媽們注意！特定成分癲癇用藥恐致畸胎 食藥署修訂仿單

相關新聞

懷孕加速生物年齡老化 研究：比未生育者老 5.3 歲

演化論的核心預測之一是，投入繁殖的能量，會以犧牲體細胞的維護和修復為代價，加速生物老化。過去研究發現，生育率較高的女性往往壽命較短，健康狀況也較差。最新研究再度證明女性為生育付出的代價，懷孕女性的生物老化速度比未生育者最多老 5.3 歲。

為何製造業薪水較高 經濟學家分析三大因素

當全球化開始時，美國製造業將生產基地轉移到發展中國家，原本在美國從事製造業的工人，慢慢轉移到其他行業，包括服務業，但也造成長年低薪，工作不穩定的狀態。美國這幾年以恢復美國製造為目標，也得到廣大民眾支持。但經濟學家分析，製造業高薪其實是一場迷思，美國要的是製造業模式，不是製造業本身。

瓦斯爐是室內毒氣源 史丹佛研究：城市小房風險最大

室外空氣污染時，專家建議待在室內，但室內空氣可能更糟。史丹佛研究發現，家用瓦斯爐或是攜帶式的卡式爐，使用時會釋放大量二氧化氮，二氧化氮與氣喘、阻塞性肺病、早產、糖尿病和肺癌等疾病有密切關係，改用電爐是較安全的選擇。

被房貸與債務壓垮 美國愈來愈多人身兼數職

疫情以來，物價年年上漲，尤其是食物成本，每個家庭都感受到生活成本危機的壓力，即使是高薪上班族，過去安穩的生活都被迫重新向錢看齊，重新安排。在美國科技重鎮西雅圖，也因為物價高漲，許多上班族不得不在正職之外從事其他工作來增加收入。

研究：多數家犬都攜帶狼祖先基因 吉娃娃也不例外

過去學者普遍認為現代家犬不太攜帶狼的重要基因，但新研究顛覆這項看法，證實多數現代犬種都帶有狼的血統，就連體型小、外型和狼相差最遠的吉娃娃也不例外。

你敢使用嗎？研究：大蒜漱口水抗菌效果不輸成分漱口水

最新研究發現，大蒜萃取液的抗菌能力可能與漱口水中的常見成分「氯己定」（chlorhexidine）相當，有潛力成為口腔護理的天然替代方案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。