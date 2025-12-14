為何製造業薪水較高 經濟學家分析三大因素

【文‧黃嬿】

當全球化開始時，美國製造業將生產基地轉移到發展中國家，原本在美國從事製造業的工人，慢慢轉移到其他行業，包括服務業，但也造成長年低薪，工作不穩定的狀態。美國這幾年以恢復美國製造為目標，也得到廣大民眾支持。但經濟學家分析，製造業高薪其實是一場迷思，美國要的是製造業模式，不是製造業本身。

美國製造真的能解決當今美國社會不平等問題嗎？一些經濟學家認為，對製造業浪漫化的描述，更多的是出於懷舊或政治迎合，不是出於對什麼最有利於工人和經濟的理性思考。

哈佛大學甘迺迪學院的經濟學家稱，製造業很特殊，這個行業一直給工人支付更高的工資，尤其是那些沒有大學學歷的工人，經濟學家稱之為「製造業溢價」。加州大學柏克萊分校經濟學家、2021 年諾貝爾經濟學獎得主大衛卡德 (David Card) 一份研究追蹤同一批工人，在不同產業間流動的情況，涵蓋數百萬人，探討特定產業工作對人們收入的實際因果影響。

研究以餐飲業做基準，餐飲業是他們數據中平均收入最低的行業。例如，快餐店和食堂的員工、廚師和服務員。任何薪水高於餐飲業的，就稱為行業溢價。

製造業薪酬溢價 35%

結果發現，平均而言，一名工人從餐廳工作轉到製造業工作，他們的薪水將上漲 35%，高於他們進入零售業溢價 11%、教育業溢價 13%、農業溢價 16%、醫療保健業溢價 19%、運輸和倉儲業溢價 24%、建築業溢價 16%、金融和保險業溢價 32%，甚至高於專業、科學與技術服務溢價 33%。

製造業的溢價只低於資訊產業，包括電影、出版、廣播和電信業，溢價為 39%、公用事業溢價為 49%，以及採礦、採石、石油和天然氣行業溢價 62%。整體來看，製造業的溢價算是中等偏上。

製造業生產各種各樣的東西，以子項目來看，溢價最少的是製造業的低階產業，包括服裝和皮革製品與家具，溢價最多的製造業是電腦和電子產品製造、運輸設備、化學品，溢價超過 40%，溢價最高的是石油和煤炭，溢價 62%。這有助於解釋為什麼氣候變遷意識提高，但化石燃料生產類工作在美國許多地區仍然如此受民眾歡迎。

工會化程度高

至於製造業為何需要支付溢價，分析認為，製造業歷來工會化程度較高，工人的薪資和福利也更高。核心理念是，工會迫使企業主和管理者與工人分享更多利潤。2024 年諾貝爾經濟學獎得主達龍阿西莫格魯認為，至少從歷史上看，「製造業一直是工會的堡壘」。

經濟學家爭論製造業為何更容易形成工會，一個主要的解釋是，該行業的工人往往在同一個大型工作場所工作，員工流動率較低，工人之間建立更多的人際關係和團結。小型服務業工作場所的工會化則更為困難。

不需高學歷但要熟練工人

另外一個原因是，人們可能不喜歡工廠工作，因此薪資必須提高才能找到人，此外，製造業工人需要操作大量昂貴的機器設備，雇主可能需要支付更高的薪酬才能找到熟練的技術工人，且教授這些技能需要時間和金錢，雇主可能會支付額外費用來挽留員工。

經濟學家一直以來認為，大公司和資本密集型生產，都有利於工資增長，而製造業，尤其是先進製造業，正是如此。美國人對製造業迷戀的原因，還包括對未受過大學教育的美國人來說，進入門檻仍然低於許多其他行業，更容易獲得更高的薪資。

美國要的是製造業模式

美國仍擁有高階製造業，生產汽車、飛機和石化產品等，或許有機會將一些中階製造業職缺帶回美國，這些職缺生產汽車零件和工具機等產品。然而，製造業仍然只占經濟的一小部分，領導者應該更加重視在服務業創造優質就業機會，或是複製製造業薪酬溢價的背後因素，在各行業扶持工會，而不是迷戀製造業，以及讓更多擁有先進技術和機械設備的高薪行業，向沒有大學學歷的人敞開大門。

