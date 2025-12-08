瓦斯爐是室內毒氣源 史丹佛研究：城市小房風險最大

【文‧黃嬿】

室外空氣污染時，專家建議待在室內，但室內空氣可能更糟。史丹佛研究發現，家用瓦斯爐或是攜帶式的卡式爐，使用時會釋放大量二氧化氮，二氧化氮與氣喘、阻塞性肺病、早產、糖尿病和肺癌等疾病有密切關係，改用電爐是較安全的選擇。

科學家關注室外空氣污染指數，卻忽略其實室內也不安全，科學家早在 1970 年代就知道，使用瓦斯爐的廚房，含有高濃度的二氧化氮。最近科學家開始重視這個問題，2024 年一項調查發現，瓦斯爐會釋放出二氧化氮，且會在烹飪結束後持續數小時。二氧化氮不是唯一毒氣，其他研究也發現，瓦斯爐也是苯的來源，苯是已知致癌物，與白血病和其他血液疾病有關。

史丹佛大學研究人員表示，當人們待在家的時間更長，且更常下廚，有必要做更全面的調查。研究團隊首次針對美國人接觸的室內和室外污染源，包括燃氣爐、車輛交通和發電接觸到的二氧化氮含量進行評估，結合室內空氣測量數據與室外污染數據、1.33 億棟住宅建築的資訊，以及家庭行為統計數據，以確定污染源及對人類健康的影響，接著繪製全美地圖，按郵遞區號顯示室內外環境中長期和短期二氧化氮暴露情況。

對美國大多數人而言，汽車和卡車等室外排放源，仍然是二氧化氮暴露的主要來源。然而，地圖顯示，有 2,200 萬美國人，特別是居住在較小房屋和農村地區的居民，由於使用燃氣烹飪，二氧化氮濃度超過長期建議限值。

不過，總暴露量最高的還是在大城市，這些城市的室外二氧化氮濃度本身就較高，而且較小的居住空間，更容易導致瓦斯爐排放物累積。研究也發現，短期內二氧化氮濃度峰值最大的情況發生在室內，並且是由燃氣爐的使用直接導致。作者表示，使用燃氣爐而吸入的室內二氧化氮污染物，通常與所有室外污染源排放的污染物總和相當。

過去一項歐洲研究發現，瓦斯爐會使壽命縮短 1~2 年，瓦斯爐與汽車廢氣和二手菸處於同一風險等級。另一項研究則發現，即使關閉，瓦斯爐仍會洩漏甲烷。雖然肉眼看不見，但瓦斯爐正日益成為我們家中默默無聞的污染源。

當時研究人員已經強調，人們花了半個世紀成功淨化室外空氣，為煙囪裝了過濾器，為汽車裝了觸媒轉換器，但卻允許不受管制的有毒污染源，留在我們家中，直到現在都沒有有效的解決方式。

汰換瓦斯爐改用電爐

研究人員建議，最簡單的解決辦法就是改用電爐，如果無法更換為電爐，就要注意通風，使用抽油煙機和通風扇，烹飪時打開窗戶，並盡量減少使用爐灶時在廚房停留的時間，定期維護瓦斯設備也有助於減少洩漏，但這些都不能完全消除烹飪過程中產生的排放物。

研究估計，從燃氣爐改用電爐，可使全美範圍內的二氧化氮暴露量降低超過四分之一，而對於使用燃氣爐頻率最高的人群，二氧化氮暴露量則可降低約一半，敦促政府有必要介入，透過財務補貼讓人們擺脫室內最大毒氣來源。研究於 12 月初發表在《美國國家科學院院刊 Nexus》。

