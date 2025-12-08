快訊

瓦斯爐是室內毒氣源 史丹佛研究：城市小房風險最大

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/James Rhodes CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/James Rhodes CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

室外空氣污染時，專家建議待在室內，但室內空氣可能更糟。史丹佛研究發現，家用瓦斯爐或是攜帶式的卡式爐，使用時會釋放大量二氧化氮，二氧化氮與氣喘、阻塞性肺病、早產、糖尿病和肺癌等疾病有密切關係，改用電爐是較安全的選擇。

科學家關注室外空氣污染指數，卻忽略其實室內也不安全，科學家早在 1970 年代就知道，使用瓦斯爐的廚房，含有高濃度的二氧化氮。最近科學家開始重視這個問題，2024 年一項調查發現，瓦斯爐會釋放出二氧化氮，且會在烹飪結束後持續數小時。二氧化氮不是唯一毒氣，其他研究也發現，瓦斯爐也是苯的來源，苯是已知致癌物，與白血病和其他血液疾病有關。

史丹佛大學研究人員表示，當人們待在家的時間更長，且更常下廚，有必要做更全面的調查。研究團隊首次針對美國人接觸的室內和室外污染源，包括燃氣爐、車輛交通和發電接觸到的二氧化氮含量進行評估，結合室內空氣測量數據與室外污染數據、1.33 億棟住宅建築的資訊，以及家庭行為統計數據，以確定污染源及對人類健康的影響，接著繪製全美地圖，按郵遞區號顯示室內外環境中長期和短期二氧化氮暴露情況。

對美國大多數人而言，汽車和卡車等室外排放源，仍然是二氧化氮暴露的主要來源。然而，地圖顯示，有 2,200 萬美國人，特別是居住在較小房屋和農村地區的居民，由於使用燃氣烹飪，二氧化氮濃度超過長期建議限值。

不過，總暴露量最高的還是在大城市，這些城市的室外二氧化氮濃度本身就較高，而且較小的居住空間，更容易導致瓦斯爐排放物累積。研究也發現，短期內二氧化氮濃度峰值最大的情況發生在室內，並且是由燃氣爐的使用直接導致。作者表示，使用燃氣爐而吸入的室內二氧化氮污染物，通常與所有室外污染源排放的污染物總和相當。

過去一項歐洲研究發現，瓦斯爐會使壽命縮短 1~2 年，瓦斯爐與汽車廢氣和二手菸處於同一風險等級。另一項研究則發現，即使關閉，瓦斯爐仍會洩漏甲烷。雖然肉眼看不見，但瓦斯爐正日益成為我們家中默默無聞的污染源。

當時研究人員已經強調，人們花了半個世紀成功淨化室外空氣，為煙囪裝了過濾器，為汽車裝了觸媒轉換器，但卻允許不受管制的有毒污染源，留在我們家中，直到現在都沒有有效的解決方式。

汰換瓦斯爐改用電爐

研究人員建議，最簡單的解決辦法就是改用電爐，如果無法更換為電爐，就要注意通風，使用抽油煙機和通風扇，烹飪時打開窗戶，並盡量減少使用爐灶時在廚房停留的時間，定期維護瓦斯設備也有助於減少洩漏，但這些都不能完全消除烹飪過程中產生的排放物。

研究估計，從燃氣爐改用電爐，可使全美範圍內的二氧化氮暴露量降低超過四分之一，而對於使用燃氣爐頻率最高的人群，二氧化氮暴露量則可降低約一半，敦促政府有必要介入，透過財務補貼讓人們擺脫室內最大毒氣來源。研究於 12 月初發表在《美國國家科學院院刊 Nexus》。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

新店五重溪染綠山區追污染源 議員籲善用科技輔助

上洋拓版圖衝電網市場

殘值32元舊電鍋贈拾荒婦清潔員遭訴貪汙 一審判決出爐！

他為省4萬元到日本買熱水器卻無法託運 網建議1方法帶回台灣

瓦斯爐是室內毒氣源 史丹佛研究：城市小房風險最大

室外空氣污染時，專家建議待在室內，但室內空氣可能更糟。史丹佛研究發現，家用瓦斯爐或是攜帶式的卡式爐，使用時會釋放大量二氧化氮，二氧化氮與氣喘、阻塞性肺病、早產、糖尿病和肺癌等疾病有密切關係，改用電爐是較安全的選擇。

被房貸與債務壓垮 美國愈來愈多人身兼數職

疫情以來，物價年年上漲，尤其是食物成本，每個家庭都感受到生活成本危機的壓力，即使是高薪上班族，過去安穩的生活都被迫重新向錢看齊，重新安排。在美國科技重鎮西雅圖，也因為物價高漲，許多上班族不得不在正職之外從事其他工作來增加收入。

研究：多數家犬都攜帶狼祖先基因 吉娃娃也不例外

過去學者普遍認為現代家犬不太攜帶狼的重要基因，但新研究顛覆這項看法，證實多數現代犬種都帶有狼的血統，就連體型小、外型和狼相差最遠的吉娃娃也不例外。

你敢使用嗎？研究：大蒜漱口水抗菌效果不輸成分漱口水

最新研究發現，大蒜萃取液的抗菌能力可能與漱口水中的常見成分「氯己定」（chlorhexidine）相當，有潛力成為口腔護理的天然替代方案。

咖啡不會加重心律不整症狀？新研究：事實恰恰相反

有別以往心臟不適避免攝入咖啡因的認知，一項突破性研究表明，每天喝一杯咖啡實際可能有助預防心房顫動，將心房顫動風險降低近 40%。

MIT 發明「水搖杯」 從空氣震出飲用水

全球暖化蒸發地球的水分，使大氣愈來愈潮濕，家用除濕機累積的水可以再利用，但不能喝。麻省理工學院 (MIT) 工程師設計一種利用振動陶瓷環的「水搖杯」，可比其他類似機制以更快的速度，從潮濕空氣中製取潔淨飲用水。

