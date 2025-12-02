快訊

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

宏都拉斯選情膠著！川普突發文質疑「改變選舉結果」嗆將迎地獄代價

NBA／太陽「惡棍兄弟」合砍61分虐湖人 詹皇勉強保住神紀錄

被房貸與債務壓垮 美國愈來愈多人身兼數職

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Daniele Sempion CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Daniele Sempion CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

疫情以來，物價年年上漲，尤其是食物成本，每個家庭都感受到生活成本危機的壓力，即使是高薪上班族，過去安穩的生活都被迫重新向錢看齊，重新安排。在美國科技重鎮西雅圖，也因為物價高漲，許多上班族不得不在正職之外從事其他工作來增加收入。

兼職已不再是低收入者的生活模式，如今，物價高漲的當下，一份工作已經不夠了，各個收入階層的人都在同時兼顧多份工作，有些人則是被兼職的彈性所吸引，擺脫僵化的工作方式，根據自己的主要工作、育兒、學習和其他責任來安排工作時間，奪回一點自主性與控制權。專家表示當下的多重工作背後動機，兩種因素都有。

人力資源專家表示，現在一些勞動者正在建立「組合型職業」，與其擁有一份可以做很多年的工作，並將職業發展視為一條線性道路，有些人正在根據自己的技能和興趣開展多項副業，並透過多種收入來源來賺錢。即使沒有特殊興趣，比較簡單的入門兼職機會就是加入司機與送餐等平台，快速賺取額外收入。

過去十年，經濟學家注意到，申報自僱收入的納稅人數量有所增加，其中大部分來自零工收入。銀行業研究人員也報告稱，從零工平台獲得收入的帳戶數量有所上升。美國國稅局數據也顯示，如果將額外收入計算在內，目前有高達 39% 的美國人從事多重工作，反映數十年來這一比例的增長。今年 6 月，美國人力資源協會和哈里斯民調公司發布的一項調查顯示，64% 的成年就業者，可能在未來一年內從事第二份工作或副業。

高薪工作也被房貸壓垮

但無論是不是出於興趣身兼數職，工作時數無疑都比以前更長。一名住在西雅圖的三十多歲受訪者表示，她幾乎整個成年時期都在從事多份工作，目前白天有一個全職工作，晚上到在當地一所大學教授兩門課程。加上其他工作，她每週要花 70 個小時在工作或通勤上。她每天早上 5 45 分起床，晚上 10 15 分才下班，一天下來就像個行屍走肉。

她和先生的家庭年收入高達 22.5 萬美元，仍然覺得不夠，原因是兩年前他們買了房子，但房貸太高了，每月要償還 4,300 美元，他們還有 5.1 萬美元的學貸與其他貸款要還。即使家庭年收入讓人欽羨，但她坦言，她很希望有一天擺脫這些債務，能夠隨心所欲的點外賣咖啡、去超市購物，甚至開始懷疑買房子是不是錯誤的決策。

專家分析，隨著物價漲上去，而且漲勢未止，加上就業不穩定，對 AI 的恐懼，與經濟不確定性，可能促使更多人從事多重工作，在正常工作時間外為不同雇主服務，或是實際上，可能根本沒有主要工作，在多種工作之間重新定義自己的人生。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

豆粕價格大漲後可能回落 中國大陸恢復購買美國黃豆卻缺基本面

台灣鯛首見動物用藥殘留 台灣鯛協會理事長憂心產業受創睡不著

市場觀望美國經濟數據以判斷Fed決策 歐股收跌

幫美國育才？經貿辦駁斥 總談判代表澄清不在條件中

相關新聞

被房貸與債務壓垮 美國愈來愈多人身兼數職

疫情以來，物價年年上漲，尤其是食物成本，每個家庭都感受到生活成本危機的壓力，即使是高薪上班族，過去安穩的生活都被迫重新向錢看齊，重新安排。在美國科技重鎮西雅圖，也因為物價高漲，許多上班族不得不在正職之外從事其他工作來增加收入。

研究：多數家犬都攜帶狼祖先基因 吉娃娃也不例外

過去學者普遍認為現代家犬不太攜帶狼的重要基因，但新研究顛覆這項看法，證實多數現代犬種都帶有狼的血統，就連體型小、外型和狼相差最遠的吉娃娃也不例外。

你敢使用嗎？研究：大蒜漱口水抗菌效果不輸成分漱口水

最新研究發現，大蒜萃取液的抗菌能力可能與漱口水中的常見成分「氯己定」（chlorhexidine）相當，有潛力成為口腔護理的天然替代方案。

咖啡不會加重心律不整症狀？新研究：事實恰恰相反

有別以往心臟不適避免攝入咖啡因的認知，一項突破性研究表明，每天喝一杯咖啡實際可能有助預防心房顫動，將心房顫動風險降低近 40%。

MIT 發明「水搖杯」 從空氣震出飲用水

全球暖化蒸發地球的水分，使大氣愈來愈潮濕，家用除濕機累積的水可以再利用，但不能喝。麻省理工學院 (MIT) 工程師設計一種利用振動陶瓷環的「水搖杯」，可比其他類似機制以更快的速度，從潮濕空氣中製取潔淨飲用水。

是什麼原因讓海外印度人不敢回國？答案竟然是交通

許多在海外定居的華僑，都是為了工作或是孩子求學而移民，但退休後不再有這些需求時，對居住地的考量又會再重新來過，許多人會選擇回國，原因可能是為了更親近家人，或是醫療、生活方便等各有各的考量，但選擇不回國的原因，可能就比較有共識。一位印度人分享許多海外印度人退休後不願意回國的主要原因是，印度的交通太亂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。