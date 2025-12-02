被房貸與債務壓垮 美國愈來愈多人身兼數職

【文‧黃嬿】

疫情以來，物價年年上漲，尤其是食物成本，每個家庭都感受到生活成本危機的壓力，即使是高薪上班族，過去安穩的生活都被迫重新向錢看齊，重新安排。在美國科技重鎮西雅圖，也因為物價高漲，許多上班族不得不在正職之外從事其他工作來增加收入。

兼職已不再是低收入者的生活模式，如今，物價高漲的當下，一份工作已經不夠了，各個收入階層的人都在同時兼顧多份工作，有些人則是被兼職的彈性所吸引，擺脫僵化的工作方式，根據自己的主要工作、育兒、學習和其他責任來安排工作時間，奪回一點自主性與控制權。專家表示當下的多重工作背後動機，兩種因素都有。

人力資源專家表示，現在一些勞動者正在建立「組合型職業」，與其擁有一份可以做很多年的工作，並將職業發展視為一條線性道路，有些人正在根據自己的技能和興趣開展多項副業，並透過多種收入來源來賺錢。即使沒有特殊興趣，比較簡單的入門兼職機會就是加入司機與送餐等平台，快速賺取額外收入。

過去十年，經濟學家注意到，申報自僱收入的納稅人數量有所增加，其中大部分來自零工收入。銀行業研究人員也報告稱，從零工平台獲得收入的帳戶數量有所上升。美國國稅局數據也顯示，如果將額外收入計算在內，目前有高達 39% 的美國人從事多重工作，反映數十年來這一比例的增長。今年 6 月，美國人力資源協會和哈里斯民調公司發布的一項調查顯示，64% 的成年就業者，可能在未來一年內從事第二份工作或副業。

高薪工作也被房貸壓垮

但無論是不是出於興趣身兼數職，工作時數無疑都比以前更長。一名住在西雅圖的三十多歲受訪者表示，她幾乎整個成年時期都在從事多份工作，目前白天有一個全職工作，晚上到在當地一所大學教授兩門課程。加上其他工作，她每週要花 70 個小時在工作或通勤上。她每天早上 5 點 45 分起床，晚上 10 點 15 分才下班，一天下來就像個行屍走肉。

她和先生的家庭年收入高達 22.5 萬美元，仍然覺得不夠，原因是兩年前他們買了房子，但房貸太高了，每月要償還 4,300 美元，他們還有 5.1 萬美元的學貸與其他貸款要還。即使家庭年收入讓人欽羨，但她坦言，她很希望有一天擺脫這些債務，能夠隨心所欲的點外賣咖啡、去超市購物，甚至開始懷疑買房子是不是錯誤的決策。

專家分析，隨著物價漲上去，而且漲勢未止，加上就業不穩定，對 AI 的恐懼，與經濟不確定性，可能促使更多人從事多重工作，在正常工作時間外為不同雇主服務，或是實際上，可能根本沒有主要工作，在多種工作之間重新定義自己的人生。

