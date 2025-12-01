研究：多數家犬都攜帶狼祖先基因 吉娃娃也不例外

【文‧Emma stein】

過去學者普遍認為現代家犬不太攜帶狼的重要基因，但新研究顛覆這項看法，證實多數現代犬種都帶有狼的血統，就連體型小、外型和狼相差最遠的吉娃娃也不例外。

科學界對狗的起源地點和時間抱持不同意見，普遍認為狗起源於約 2 萬年前人類馴化灰狼，但如今除了少數刻意培育的狼犬如：捷克狼犬、薩爾路斯獵狼犬等，研究人員已甚少發現狗與狼雜交的證據。

然而一支國際團隊對多種現代犬種進行全基因組分析，從大型夏伊洛牧羊犬（Shiloh Shepherd）到小型吉娃娃等，發現由於古代雜交事件，多數現代犬基因內仍攜帶少量狼 DNA，影響牠們的體型、嗅覺、工作專長、性格、行為傾向等特徵。

分析結果表明，近三分之二犬種核基因組都保留古代雜交事件的狼血統，捷克狼犬、薩爾路斯獵狼犬因刻意與狼繁殖，狼血統程度最高，達 23～40%；典型犬種中，大英法三色獵犬

表現出最強狼血統約 4.7～5.7%，由西伯利亞哈士奇、阿拉斯加雪橇犬和德國牧羊犬混種而成的塔馬斯坎犬約具 3.7% 狼血統，夏伊洛牧羊犬約 2.7%。

雖然研究揭示幾個趨勢，比如專為工作而飼養的大型犬種如北極雪橇犬、獵犬，往往具更高狼血統，㹴犬、獵槍犬、嗅覺獵犬的狼血統最低，但在這些規則之外，研究人員發現體型、外型與狼相差甚遠的小型犬吉娃娃也具約 0.2% 狼血統。

了解各種家犬的狼基因比例不僅更全面揭開狗的演化史，也有助理解家犬特定行為及特徵，比如狗的群體活動、安全策略、狩獵本能，都可能根源於狼基因表達。

