你敢使用嗎？研究：大蒜漱口水抗菌效果不輸成分漱口水

聯合新聞網／ 科技新報
【文‧林妤柔】

最新研究發現，大蒜萃取液的抗菌能力可能與漱口水中的常見成分「氯己定」（chlorhexidine）相當，有潛力成為口腔護理的天然替代方案。\

沙迦大學（University of Sharjah）研究人員表示，大蒜萃取液可能與知名的抗菌與消毒劑（如氯己定）一樣有效。該團隊在《草本醫學期刊》（Journal of Herbal Medicine）發表的研究指出，使用大蒜漱口水可能比氯己定帶來更多不適感，但抗菌活性似乎能維持更長時間。

研究作者指出，氯己定被廣泛用作口腔漱口水的標準，但有引發抗菌、抗藥性的疑慮，而大蒜（Allium sativum）以其天然抗菌特性聞名，已成為潛在替代品。

為確保研究嚴謹性，研究團隊於 2024 1 月，從六個電子資料庫共篩選出 389 篇文章，另透過手動引用搜尋增加 13 篇。刪除重複與篩選納入與排除標準後，最終僅納入五篇文章。

這些研究包括隨機對照試驗與臨床研究，方法各異，偏差程度為低到中等。整體證據顯示，含較高濃度大蒜萃取液的漱口水，在降低微生物活性方面可與氯己定匹敵。

該綜述指出，漱口水濃度與使用時間差異，會造成效果差異。部分研究顯示氯己定在維持牙菌斑與唾液 pH 上效果較佳，而另一些則報告大蒜萃取液在特定濃度下更有效，但可能帶來較高不適感。

大蒜萃取液並非完全沒有副作用，例如灼熱感和氣味不佳都可能降低患者使用的意願，但症狀比化學成分的副作用輕。

該研究作者指出，這些研究有助於了解大蒜萃取液相較於合成藥劑（如氯己定）的抗菌作用。然而，大部分研究仍停留在體外實驗階段，研究方法各異，且缺乏臨床標準化，突顯需要進一步研究以確認大蒜在牙科實務上的功效。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】

