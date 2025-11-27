咖啡不會加重心律不整症狀？新研究：事實恰恰相反

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）

【文‧Emma stein】

有別以往心臟不適避免攝入咖啡因的認知，一項突破性研究表明，每天喝一杯咖啡實際可能有助預防心房顫動，將心房顫動風險降低近 40%。

心房顫動（atrial fibrillation，A-Fib）是種常見心律問題，起因心臟內產生節律訊號的功能異常導致心跳過快、不規則，可能增加中風或心力衰竭風險，隨著肥胖與老齡化人口增加，心房顫動病例也逐年提升。

多年來，許多人因擔心咖啡會誘發心悸、心律不整等問題，被呼籲平時應避免攝取咖啡因，但最近加州大學舊金山分校、阿得雷德大學團隊一項大型醫學研究推翻這項長期觀念——適量飲用咖啡並不會提升心律不整（心跳異常）風險。

團隊的隨機臨床實驗計畫命名為 DECAF（「取消攝入咖啡能否避免心房顫動」的縮寫），旨在檢查含咖啡因咖啡與心房顫動之間關係，分析 200 名患有持續性心房顫動、心房撲動（atrial flutter）相關疾病的受試者，隨機分配為每天至少喝 1 杯咖啡或 1 杯濃縮咖啡的測試組，以及 6 個月內不喝咖啡和其他含咖啡因產品的對照組。

研究結果令人震驚，過往醫生都建議心房顫動患者盡量減少咖啡攝入量，但這項試驗發現喝咖啡的患者反而心房顫動復發風險降低 39%。研究人員推測咖啡除了抗炎作用，可能也藉機避免患者攝取其他不健康飲料，進而降低心房顫動風險。

分析表明咖啡咖啡中的抗氧化物、多酚可能對心臟具保護作用，不會造成心臟亂跳，團隊提出咖啡對心律不整「通常無害」的證據，僅極少數特殊心臟疾病患者應在專科醫師建議下審慎攝取。

MIT 發明「水搖杯」 從空氣震出飲用水

全球暖化蒸發地球的水分，使大氣愈來愈潮濕，家用除濕機累積的水可以再利用，但不能喝。麻省理工學院 (MIT) 工程師設計一種利用振動陶瓷環的「水搖杯」，可比其他類似機制以更快的速度，從潮濕空氣中製取潔淨飲用水。

是什麼原因讓海外印度人不敢回國？答案竟然是交通

許多在海外定居的華僑，都是為了工作或是孩子求學而移民，但退休後不再有這些需求時，對居住地的考量又會再重新來過，許多人會選擇回國，原因可能是為了更親近家人，或是醫療、生活方便等各有各的考量，但選擇不回國的原因，可能就比較有共識。一位印度人分享許多海外印度人退休後不願意回國的主要原因是，印度的交通太亂。

今年夏天流感病毒變異 科學家憂恐釀十年大流行

流感每年冬天都會爆發，但今年似乎有些不尋常。科學家發現，一種季節性流感病毒在夏季突然變異，似乎能夠逃避部分免疫反應，使流感季節提前一個多月開始，歷史經驗顯示，這種流感病毒的病情更為嚴重。

修圖獨愛小臉、大眼、白皙肌膚 研究：愛修圖與經濟能力有關

社群媒體是自我展演的舞台，是真是假也不必全然相信，但一項心理學研究，解釋中國社群用戶有標準的自拍偏好，甚至分析自拍修圖與經濟發展的關係。研究發現，修圖修很大的用戶，通常來自經濟欠發達的地區，背後與渴望社會流動有關。

名錶豪車都是嗎啡 銀行家：真正的快樂是自由

除非是工作狂，否則大部分人應該都想提早退休。一名現年 55 歲，年輕時在瑞銀工作的 Eric Sim，在外媒上分享他決定提早退休後的動機與感想，他說，人們賺取高薪，卻過著無法隨心所欲的日子，物質也只能帶來短暫新鮮感，唯有自由才能獲得真正的快意人生。

