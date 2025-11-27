咖啡不會加重心律不整症狀？新研究：事實恰恰相反
【文‧Emma stein】
有別以往心臟不適避免攝入咖啡因的認知，一項突破性研究表明，每天喝一杯咖啡實際可能有助預防心房顫動，將心房顫動風險降低近 40%。
心房顫動（atrial fibrillation，A-Fib）是種常見心律問題，起因心臟內產生節律訊號的功能異常導致心跳過快、不規則，可能增加中風或心力衰竭風險，隨著肥胖與老齡化人口增加，心房顫動病例也逐年提升。
多年來，許多人因擔心咖啡會誘發心悸、心律不整等問題，被呼籲平時應避免攝取咖啡因，但最近加州大學舊金山分校、阿得雷德大學團隊一項大型醫學研究推翻這項長期觀念——適量飲用咖啡並不會提升心律不整（心跳異常）風險。
團隊的隨機臨床實驗計畫命名為 DECAF（「取消攝入咖啡能否避免心房顫動」的縮寫），旨在檢查含咖啡因咖啡與心房顫動之間關係，分析 200 名患有持續性心房顫動、心房撲動（atrial flutter）相關疾病的受試者，隨機分配為每天至少喝 1 杯咖啡或 1 杯濃縮咖啡的測試組，以及 6 個月內不喝咖啡和其他含咖啡因產品的對照組。
研究結果令人震驚，過往醫生都建議心房顫動患者盡量減少咖啡攝入量，但這項試驗發現喝咖啡的患者反而心房顫動復發風險降低 39%。研究人員推測咖啡除了抗炎作用，可能也藉機避免患者攝取其他不健康飲料，進而降低心房顫動風險。
分析表明咖啡咖啡中的抗氧化物、多酚可能對心臟具保護作用，不會造成心臟亂跳，團隊提出咖啡對心律不整「通常無害」的證據，僅極少數特殊心臟疾病患者應在專科醫師建議下審慎攝取。
