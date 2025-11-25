是什麼原因讓海外印度人不敢回國？答案竟然是交通

【文‧黃嬿】

許多在海外定居的華僑，都是為了工作或是孩子求學而移民，但退休後不再有這些需求時，對居住地的考量又會再重新來過，許多人會選擇回國，原因可能是為了更親近家人，或是醫療、生活方便等各有各的考量，但選擇不回國的原因，可能就比較有共識。一位印度人分享許多海外印度人退休後不願意回國的主要原因是，印度的交通太亂。

許多海外人士在國外生活幾十年後，想要回國，原因可能是照顧年邁父母，更經濟實惠的健保，在印度，有些人表示優點是印度廉價的人力服務，包括私人廚師、保母和司機。

而一位移民 25 年的印度人回國後，分享自己身邊許多海外印度人不願意回國的因素，他說糟糕的交通狀況是最讓人望之卻步的缺點。他說很多海外印度人經濟條件優越，也有意為印度經濟做出貢獻，也因為交通太亂而猶豫，不敢回印度。

不只是車太多塞車的問題而已，令海外印度人感到無法適應的還有交通缺乏秩序。人們隨意變換車道、按喇叭，他說如果每個人都遵守交通規則，只是塞車的話，他都還可以忍受。

並指明印度政府，必須以「戰時狀態」的急迫程度來解決交通問題。他貼文中寫道，「想想看，那些帶著錢可以貢獻印度經濟的海外印度人，卻因為我們混亂的交通而不願回來，糟糕的交通狀況造成太多隱性成本，我們需要以戰時狀態解決這個問題。」

他的這篇貼文在社群上迅速走紅，許多人認同印度的交通真的是個問題，有人甚至笑稱，「如果你能在印度開車，就不應該允許你在其他任何地方開車」。

交通安全風險阻礙國際遊客

台灣的交通安全問題，最近也登上國際媒體，德國媒體近日報導，台灣每年交通事故死亡人數比 911 恐攻還多，批評台灣駕駛缺乏交通規則意識、城市規劃不完善，行人走路有危險。

台灣交通亂象曾遭外媒 CNN 形容為「行人地獄」，美國政府也提醒來台旅遊要小心亂竄的機車。英國、澳洲、加拿大、日本在台灣旅遊須知中都警示交通問題，稱台灣駕駛有魯莽性、交通路況與行人安全風險較高。

相較印度，台灣的交通看來有序多了，但隨著道路車輛愈來愈多，人車比逐年在增加，現在已經接近一比一，一人一車或機車開上路情況下，道路沒有變寬、路權文化沒有跟上、政策沒有調整、執法沒有力度，都市更新沒有做，整體交通感受會愈來愈亂，台灣要拚觀光，交通亂，恐怕會成為來台旅遊，甚至國內旅遊的最大罩門。

關於這位印度人的貼文，有人乾脆建議他搬到鄉村或半城市地區，那裡的交通狀況不會那麼糟。還有人說「雖然孟買是個富裕的城市，擁有億萬富翁和令人咋舌的房地產，但交通擁堵卻像一個公平的機制，幾乎無人能夠逃脫。」這句話套用在豪車滿天下的台北，或許能讓開國產車的大眾得到一點安慰。

