今年夏天流感病毒變異 科學家憂恐釀十年大流行

快訊

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Kanijoman CC BY 2.0)
【文‧黃嬿】

流感每年冬天都會爆發，但今年似乎有些不尋常。科學家發現，一種季節性流感病毒在夏季突然變異，似乎能夠逃避部分免疫反應，使流感季節提前一個多月開始，歷史經驗顯示，這種流感病毒的病情更為嚴重。

科學家追蹤流感病毒的演變，因為它們不斷變異。大多數時候，病毒會緩慢發生微小的變化，但偶爾也會發生突然的劇烈變化，發生重大變異。

科學家都會根據澳洲的流感情況來判斷北半球的流感季走向，今年 H3N2 導致澳洲有史以來最嚴重流感季，但至今這個病毒又發生突變。劍橋大學病原體進化中心主任稱，H3N2 季節性流感病毒株中已出現 7 個突變。

這些變異究竟會產生什麼作用，目前仍在研究之中，但它們可能有助於病毒逃避多年來透過流感感染和疫苗接種而建立的某些免疫力。且不同尋常的是，這次病毒變異發生在流感季節之外的 6 月，到 9 月開學季，病例數就會隨之上升，比往年更早爆發，這也是為什麼包括英國和日本流感季節都來得特別早。

去年日本流感病例到 11 月只有微幅增加，基本上保持平穩。根據日本厚生勞動省的數據，截至 11 月初，東京的流感病例已激增至去年同期水準的近六倍，全日本共有 2 千多所幼兒園、托兒所、小學、國中和高中部分或全部停課。

傳染力特強

今年病毒傳染力也特別強，英國科學家粗略估計，如果 100 人得流感，通常情況下，他們會傳染給 120 人，而今年則會傳染給 140 人。英國國家醫療服務體系負責人已警告，英國即將迎來一個殘酷的冬天，流感病例將是去年同期的三倍。

牛津大學大流行病科學研究所專家表示，在典型的流感季節，大約五分之一的人會感染流感，但今年的感染率可能會更高，很有可能今年流感季會很嚴重，而且很快就會到來。

英國流行病學家表示，已經很久沒有見過這樣的病毒了，這種動態很不尋常。科學家表示，它幾乎肯定會席捲全球，所以從這個角度來看，它很快就會成為人們關注的焦點，如果這是十年來最嚴重的流感季，他們不會感到驚訝。

H3N2 在台灣也不是新病毒，每隔幾年就會有一次 H3 主導的流感季，醫界一直以來共識是這種病毒對老人與慢性病患特別危險，今年的問題在於變異得比預期更早且傳播力更強。

每年接種流感疫苗並不能預防流感病毒感染，它主要的作用是減輕流感症狀。即使今年的疫苗與變異病毒並不完全相符，科學家鼓勵人們無論如何都要去接種疫苗。過去幾十年的所有數據都顯示，即使沒有高度匹配，接種疫苗仍然可以預防住院、重症監護室入院，並繼續幫助人們免於死亡。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤
×

相關新聞

