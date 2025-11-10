名錶豪車都是嗎啡 銀行家：真正的快樂是自由

【文‧黃嬿】

除非是工作狂，否則大部分人應該都想提早退休。一名現年 55 歲，年輕時在瑞銀工作的 Eric Sim，在外媒上分享他決定提早退休後的動機與感想，他說，人們賺取高薪，卻過著無法隨心所欲的日子，物質也只能帶來短暫新鮮感，唯有自由才能獲得真正的快意人生。

他在銀行業工作 20 多年後，於 2017 年離開銀行業，他之所以能提早退休，是因為他沒有一般投資銀行家那樣鋪張浪費。他說以前也曾經屈服物質慾望，跟同事一樣買了名錶，但他發現，前幾週真的很興奮，但新鮮感一下就消失了，讓他開始思考，物質帶來的快樂很短暫，不如用金錢換取自由。

結果他四十幾歲就離開職場，也因為他沒有像同事們一樣揮霍金錢，如購買豪車或私人酒窖，離職後仍然有錢能夠支持他到加州大學柏克萊分校上暑期課程，也因為他有自由，才能夠重新體驗學生時代的生活，讓他意識到這才是無價之寶。

他說，從事朝九晚五的工作，必須和一些可能不喜歡的人共事，沒有選擇權。但如果擁有自由，就可以選擇自己想做的工作和想和誰一起工作，這才是最寶貴的地方。

延長神奇時光

但自由若太晚才來，也沒有福氣享受。他說，年輕時有時間有健康，但沒有錢，到接近中年，有錢有健康，但沒時間，但是到了第三階段，即使有錢有時間，可能沒有健康。他認為第二階段到第三階段，有一段神奇的時光，就是擁有金錢、時間與健康的時間，只有在這個時間裡，才能真正享受生活。

他說，對大多數人來說，這段時期通常不到五年。有些人甚至可能直接從第二階段跳到第三階段，而沒有享受過那神奇的階段。他的辦法是在第二階段有錢的時候，控制好支出，就能把這個理想的階段延長到 10 年甚至 15 年。

別人根本不在乎你

但在這個處處比較的社會，很多人為彰顯自己的社交地位，錢愈花愈大，Eric Sim 替大家突破盲點，他說擔心別人怎麼看自己的房產與開什麼車，是多餘了，他說他離開銀行業後，一直開著一台小車，起初他也很好奇別人會怎麼看待這件事，出乎意料的是，根本沒人介意。他說，這些擔憂通常都是我們自己想出來的，大多數人更在意自己的形象和名聲，而不是別人的名聲。

然而大部分人沒有辦法像他一樣，在年輕時就存夠錢，有自由選擇的能力，更慘的是，將來上班族可能要延後退休，才能拿到退休金，如丹麥準備將退休年齡提高的 70 歲，全世界也將逐步調高退休年齡。

在物價愈來愈貴，生活成本壓力下，很多人不敢想退休，甚至被迫退休後，還要找一份零工。但他的重點是，外在物質都是幻影而已，在第二階段努力累積金錢，避免不必要花費，才有可能在中年之後有點餘裕，提早擺脫工作束縛，替自己爭取到一點人生短暫的神奇時光。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】