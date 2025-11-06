快訊

媽媽做不好要檢討！非洲豬瘟防疫出包 盧秀燕2度鞠躬道歉：市長概括承受

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

美國小費文化失控 批評：變相幫企業負擔員工薪水

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
(首圖來源：Unsplash)

【文‧黃嬿】

美國本來就有行之多年的小費文化，但原本不那麼令人頭痛，因僅限有真人服務的地方，比例還在可承受範圍，但美國物價瘋狂上漲多年，小費也變本加厲，呈現做什麼都要給小費、到處都要給的失控局面。美國評論家質疑美國小費文化等於幫企業付薪水，而企業高階主管卻賺飽飽，這文化根本應該廢除。

現在美國買食物會出現道德考驗，自助結帳機、美食廣場、外帶訂單都索取小費，比例從 18%20%25% 甚至 30%。有些店家更狠，直接預設小費，甚至在著名觀光客市集，臨櫃點餐的商家還預設 30% 小費，結帳時看到帳單，才驚覺有收這筆錢，雖然看到帳單可要求店家取消，但很少人會去做。

除了傳統休閒服務業索取小費，現在美國各種服務都要收小費，有人批評，連上門服務的電工、水電工和鎖匠都要收小費，很多還是獨立承包商或自由工作者，他們完全有能力自己定價，即使是受僱專業人士收費也不低，小費界限幾乎是無限上綱。

小費免稅變相幫企業減輕負擔

現在討論美國小費愈發不合理的文章很多，批評川普政府通過小費免稅法後，更是助長這種失控的小費文化。報導稱，小費免稅，對靠小費為生的員工和企業主來說無疑是好消息，員工小費不用繳稅，企業支付更高工資的壓力也可能減輕。但同時，對消費者卻是壞消息，因可能會覺得更有義務給小費。

消費者一邊給小費補貼員工生計，但雇用員工的企業執行長卻賺取數百萬美元獎金，星巴克執行長布萊恩尼科爾上任第一年就賺超過 1 億美元，但星巴克咖啡師時薪只有 15 美元左右，且只能靠小費維持生計。有人批評，公司每季都能賺進數十億美元，但若消費者不給那杯價格虛高的拿鐵 25% 小費，反而成了壞人。

這種情況並非咖啡店獨有，達頓餐飲集團年收入超過 100 億美元，卻只支付服務生 2.13 美元時薪的聯邦最低工資，高層卻拿走巨額獎金和股票選擇權，服務生卻要為能否支付房租而發愁，生計全憑顧客慷慨與否。有服務生因顧客只給 15% 小費大發雷霆，但怒火應該指向雇主才對。

小費成為勒索

這種荒謬的現象是美國獨有。歐洲已摒棄傳統小費習俗，取而代之的是通常帳單已含服務費。在日本，給小費會視為冒犯。《紐約時報》報導埃及小費，成為經濟危機的另一個難題，由於低工資迫使人們依賴小費，到處都是強迫式小費，譬如給小費給愈多，插隊就變合理，連醫院護理師日常工作都要給小費，加劇原就失序的社會更混亂。

現在美國小費文化也不再是出自人們的感激之情，而是深陷讓每人都壓力重重、卻讓企業主暴富的體系。批評者稱，美國應該要像世界其他國家，徹底禁止小費，與其鼓勵人們給小費，不如迫使雇主支付合理的薪水。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

亞馬遜一度當機！影響美國逾6000用戶

美中關稅休戰 川普拍板…中方取消對美農產品重稅

美財長貝森特：訴訟案若結果不利川普 徵關稅還有備案

美國重啟政府協議 浮出水面

相關新聞

美國小費文化失控 批評：變相幫企業負擔員工薪水

美國本來就有行之多年的小費文化，但原本不那麼令人頭痛，因僅限有真人服務的地方，比例還在可承受範圍，但美國物價瘋狂上漲多年，小費也變本加厲，呈現做什麼都要給小費、到處都要給的失控局面。美國評論家質疑美國小費文化等於幫企業付薪水，而企業高階主管卻賺飽飽，這文化根本應該廢除。

為何女性壽命比男性長 德國研究揭演化因素

世界各地，雌性的平均壽命幾乎都比雄性長，而且這種情況在人類歷史的大部分時間裡都存在。科學家普遍認為造成這種差異的原因有很多，但德國研究團隊運用科學方法，證明這是演化的結果。

43 歲是分水嶺 《自然》：晚生男性壞精子遺傳後代機會大增

想要擁有下一代，必須掌握黃金年齡，然而現在人愈來愈晚婚，生育也愈來愈晚，較晚才決定生育，面臨的問題不只是懷孕的可能性降低，更麻煩的是，美國研究發現，愈晚生育的男性，愈有可能將壞精子遺傳給下一代。

喝水也是一種體驗 奢華水市場覬覦富裕之門

這鍍金年代，水也成為高階市場產品，還沒接觸到地球的塔斯馬尼亞雨水、封存在挪威冰山裡數千年的水，現在都成為高價瓶裝水的賣點。日前全球品水大會，各種水源的精彩故事，都覬覦這龐大的富豪豪消費市場。

生活方式通膨毒害 高盛：賺愈多愈容易淪月光族

美國高物價已經使許多人開始改變生活方式，節省非必要開銷，而在高物價下，感覺最拮据的竟不是低收入家庭，而是收入達到六位數，處於最高稅級的富人。

科學家破除迷思 運動者每日心跳次數比久坐不動者少逾 1 萬次

沒有太多動作心臟不會激烈跳動，所以久坐不動的人每日心跳總次數應該比常運動的人少？事實完全相反，澳洲一項突破性研究表明，身體更健康者每日心跳總次數其實比久坐不動者還少。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。