美國小費文化失控 批評：變相幫企業負擔員工薪水

【文‧黃嬿】

美國本來就有行之多年的小費文化，但原本不那麼令人頭痛，因僅限有真人服務的地方，比例還在可承受範圍，但美國物價瘋狂上漲多年，小費也變本加厲，呈現做什麼都要給小費、到處都要給的失控局面。美國評論家質疑美國小費文化等於幫企業付薪水，而企業高階主管卻賺飽飽，這文化根本應該廢除。

現在美國買食物會出現道德考驗，自助結帳機、美食廣場、外帶訂單都索取小費，比例從 18%、20%、25% 甚至 30%。有些店家更狠，直接預設小費，甚至在著名觀光客市集，臨櫃點餐的商家還預設 30% 小費，結帳時看到帳單，才驚覺有收這筆錢，雖然看到帳單可要求店家取消，但很少人會去做。

除了傳統休閒服務業索取小費，現在美國各種服務都要收小費，有人批評，連上門服務的電工、水電工和鎖匠都要收小費，很多還是獨立承包商或自由工作者，他們完全有能力自己定價，即使是受僱專業人士收費也不低，小費界限幾乎是無限上綱。

小費免稅變相幫企業減輕負擔

現在討論美國小費愈發不合理的文章很多，批評川普政府通過小費免稅法後，更是助長這種失控的小費文化。報導稱，小費免稅，對靠小費為生的員工和企業主來說無疑是好消息，員工小費不用繳稅，企業支付更高工資的壓力也可能減輕。但同時，對消費者卻是壞消息，因可能會覺得更有義務給小費。

消費者一邊給小費補貼員工生計，但雇用員工的企業執行長卻賺取數百萬美元獎金，星巴克執行長布萊恩尼科爾上任第一年就賺超過 1 億美元，但星巴克咖啡師時薪只有 15 美元左右，且只能靠小費維持生計。有人批評，公司每季都能賺進數十億美元，但若消費者不給那杯價格虛高的拿鐵 25% 小費，反而成了壞人。

這種情況並非咖啡店獨有，達頓餐飲集團年收入超過 100 億美元，卻只支付服務生 2.13 美元時薪的聯邦最低工資，高層卻拿走巨額獎金和股票選擇權，服務生卻要為能否支付房租而發愁，生計全憑顧客慷慨與否。有服務生因顧客只給 15% 小費大發雷霆，但怒火應該指向雇主才對。

小費成為勒索

這種荒謬的現象是美國獨有。歐洲已摒棄傳統小費習俗，取而代之的是通常帳單已含服務費。在日本，給小費會視為冒犯。《紐約時報》報導埃及小費，成為經濟危機的另一個難題，由於低工資迫使人們依賴小費，到處都是強迫式小費，譬如給小費給愈多，插隊就變合理，連醫院護理師日常工作都要給小費，加劇原就失序的社會更混亂。

現在美國小費文化也不再是出自人們的感激之情，而是深陷讓每人都壓力重重、卻讓企業主暴富的體系。批評者稱，美國應該要像世界其他國家，徹底禁止小費，與其鼓勵人們給小費，不如迫使雇主支付合理的薪水。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】