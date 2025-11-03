為何女性壽命比男性長 德國研究揭演化因素

【文‧黃嬿】

世界各地，雌性的平均壽命幾乎都比雄性長，而且這種情況在人類歷史的大部分時間裡都存在。科學家普遍認為造成這種差異的原因有很多，但德國研究團隊運用科學方法，證明這是演化的結果。

德國馬克斯普朗克進化人類學研究所的進化人口統計學家，為了探討哺乳動物和鳥類壽命性別差異，進行至今為止最全面的分析，研究世界各地動物園中的 1,176 個物種。研究結果顯示，在 72% 的哺乳動物中，雌性壽命比雄性長，預期壽命平均比雄性長 12%。然而，在 68% 的鳥類中，雄性壽命更長，平均比雌性長 5%。

科學家認為有三大因素，第一是異配性別假說，該假說認為擁有匹配性染色體的性別壽命最長。在哺乳類動物中，雌性擁有兩條 X 染色體，雄性擁有一條 X 染色體和一條 Y 染色體，因此是異配性別。在鳥類中，情況則相反，雌性是異配性別。

異配性別在生存上處於劣勢。如果雄性哺乳動物唯一的 X 染色體發生突變，它就沒有遺傳備份。研究作者寫道，「這些突變最終會造成傷害，縮短壽命」，雌性則可能因為擁有額外的 X 染色體而受益。鳥類的性染色體，雄性為 ZZ，雌性為 ZW，可能使雄鳥具有遺傳優勢，因為它們擁有兩條相同的性染色體。

第二因素是交配行為。一夫一妻制物種的性別壽命差異最小，而實行多配偶制的物種，以及雄性體型明顯大於雌性的物種，雌性的壽命通常更長。研究支持一種假設，認為，雄性為了交配而進化出的突出的身體特徵，無論是艷麗的羽毛、武器還是龐大的體型，雖然有助於它們繁殖，但也會縮短它們的壽命。

例如，雄鹿實行一夫多妻制，體型比雌鹿大，並且在繁殖期會長出鹿角來擊退其他雄性並吸引雌性。然而，它們的壽命卻比雌鹿短，代表雄性面臨一種進化壓力，即盡可能將基因傳遞給下一代，但這需要付出代價。

第三是承擔較多撫育後代責任的性別，往往壽命較長，這可能是一種進化優勢，確保雌性能夠活到幼崽獨立或性成熟。

差異將長期存在

長期以來，人們普遍認為環境壓力，例如掠食者、疾病和惡劣天氣，是造成雄性和雌性壽命差異的主要原因。為了驗證這一觀點，科學家將目光轉向動物園族群，因為在動物園裡，這些風險微乎其微。然而，雖然圈養環境下的壽命差異縮小，但很少完全消失。這種情況也反映在人類身上，醫學進步縮小男女壽命的差距，但並未完全消除。

這項研究顯示，受交配和親代行為影響的演化過程，以及環境風險和性染色體，似乎是性別壽命差異的主要原因。因此，研究人員指出，男性和女性之間的壽命差距，可能會持續存在。研究已發表在《科學進展》期刊。

