43 歲是分水嶺 《自然》：晚生男性壞精子遺傳後代機會大增

【文‧黃嬿】

想要擁有下一代，必須掌握黃金年齡，然而現在人愈來愈晚婚，生育也愈來愈晚，較晚才決定生育，面臨的問題不只是懷孕的可能性降低，更麻煩的是，美國研究發現，愈晚生育的男性，愈有可能將壞精子遺傳給下一代。

英國研究員在《自然》期刊發表論文，追蹤 81 名年齡 24~75 歲健康男性精子樣本。發現突變會隨年齡增長積累，因此男性年齡越大，精子可能導致疾病的基因突變會越來越多。

團隊發現 40 多個導致精子幹細胞變異的基因，這種遺傳現象稱為「自私精子」。43 歲是男人精子開始變壞的年齡，26~42 歲約 2% 精子攜帶致病突變。43~58 歲和 59~74 歲比例上升到 3%~5%。70 歲攜帶致病突變的精子比例約 4.5%。

突變累積率為每年 1.67 個突變。研究指出，特定有害突變，不只隨年齡增長而積累，且精子產生過程也受青睞，自然選擇似乎賦予某些突變生殖優勢，使突變精子比正常精子細胞更具競爭力，繁殖速度也更快，使傳播已知致病突變的風險增加兩三倍。

精子細胞會遺傳後代

雖然人體普通細胞，例如器官、結締組織和骨骼細胞多數突變，不會遺傳給後代，但精子和卵細胞的突變可遺傳。研究人員發現 40 個似乎受益的基因，許多與兒童嚴重的神經發育障礙和遺傳性癌症風險有關。已知 13 個基因與此有關，但這項新研究證實，受到影響生長細胞基因數量，遠超過科學家先前的認識。

2024 年分析發現，與 30 歲以下父親相比，40 歲以上父親生的孩子，診斷出患自閉症的可能性高 51%。自私精子也證實是導致阿佩爾氏症候群、努南氏症和科斯特洛氏症等罕見顯性先天性症候群的根本原因。

科學家也提醒，攜帶有害突變的精子量會隨年齡增長增加，但並非所有突變都能導致受孕或懷孕，因為有些突變可能會阻止受精，有些可能導致流產。

現在 40 歲以後成為父親的可能性，已經從 1972 年 4.1% 上升到 2015 年 8.9%，對有些人而言，老來得子可能是值得慶祝的人生新階段，但晚育父親可能不知不覺中，將有害突變遺傳給孩子。研究員呼籲，年齡較大父親或計劃晚生的父親，應該意識到這種風險會增加。

