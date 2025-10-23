43 歲是分水嶺 《自然》：晚生男性壞精子遺傳後代機會大增

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
(首圖來源：Pixabay)

【文‧黃嬿】

想要擁有下一代，必須掌握黃金年齡，然而現在人愈來愈晚婚，生育也愈來愈晚，較晚才決定生育，面臨的問題不只是懷孕的可能性降低，更麻煩的是，美國研究發現，愈晚生育的男性，愈有可能將壞精子遺傳給下一代。

英國研究員在《自然》期刊發表論文，追蹤 81 名年齡 24~75 歲健康男性精子樣本。發現突變會隨年齡增長積累，因此男性年齡越大，精子可能導致疾病的基因突變會越來越多。

團隊發現 40 多個導致精子幹細胞變異的基因，這種遺傳現象稱為「自私精子」。43 歲是男人精子開始變壞的年齡，26~42 歲約 2% 精子攜帶致病突變。43~58 歲和 59~74 歲比例上升到 3%~5%70 歲攜帶致病突變的精子比例約 4.5%

突變累積率為每年 1.67 個突變。研究指出，特定有害突變，不只隨年齡增長而積累，且精子產生過程也受青睞，自然選擇似乎賦予某些突變生殖優勢，使突變精子比正常精子細胞更具競爭力，繁殖速度也更快，使傳播已知致病突變的風險增加兩三倍。

精子細胞會遺傳後代

雖然人體普通細胞，例如器官、結締組織和骨骼細胞多數突變，不會遺傳給後代，但精子和卵細胞的突變可遺傳。研究人員發現 40 個似乎受益的基因，許多與兒童嚴重的神經發育障礙和遺傳性癌症風險有關。已知 13 個基因與此有關，但這項新研究證實，受到影響生長細胞基因數量，遠超過科學家先前的認識。

2024 年分析發現，與 30 歲以下父親相比，40 歲以上父親生的孩子，診斷出患自閉症的可能性高 51%。自私精子也證實是導致阿佩爾氏症候群、努南氏症和科斯特洛氏症等罕見顯性先天性症候群的根本原因。

科學家也提醒，攜帶有害突變的精子量會隨年齡增長增加，但並非所有突變都能導致受孕或懷孕，因為有些突變可能會阻止受精，有些可能導致流產。

現在 40 歲以後成為父親的可能性，已經從 1972  4.1% 上升到 2015  8.9%，對有些人而言，老來得子可能是值得慶祝的人生新階段，但晚育父親可能不知不覺中，將有害突變遺傳給孩子。研究員呼籲，年齡較大父親或計劃晚生的父親，應該意識到這種風險會增加。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

科學人／人類靈活動用的手指、腳趾…來源竟然要感謝魚的「菊花」？

聰明的孩子更長壽？英研究揭「智力與壽命」驚人基因關聯

生技界美魔女跳槽案…前調查官涉洩密、瀆職 檢調搜索約談

高齡懷孕影響胎兒…不只因媽媽 研究揭「老精子」恐遺傳有害突變給孩子

相關新聞

43 歲是分水嶺 《自然》：晚生男性壞精子遺傳後代機會大增

想要擁有下一代，必須掌握黃金年齡，然而現在人愈來愈晚婚，生育也愈來愈晚，較晚才決定生育，面臨的問題不只是懷孕的可能性降低，更麻煩的是，美國研究發現，愈晚生育的男性，愈有可能將壞精子遺傳給下一代。

喝水也是一種體驗 奢華水市場覬覦富裕之門

這鍍金年代，水也成為高階市場產品，還沒接觸到地球的塔斯馬尼亞雨水、封存在挪威冰山裡數千年的水，現在都成為高價瓶裝水的賣點。日前全球品水大會，各種水源的精彩故事，都覬覦這龐大的富豪豪消費市場。

生活方式通膨毒害 高盛：賺愈多愈容易淪月光族

美國高物價已經使許多人開始改變生活方式，節省非必要開銷，而在高物價下，感覺最拮据的竟不是低收入家庭，而是收入達到六位數，處於最高稅級的富人。

科學家破除迷思 運動者每日心跳次數比久坐不動者少逾 1 萬次

沒有太多動作心臟不會激烈跳動，所以久坐不動的人每日心跳總次數應該比常運動的人少？事實完全相反，澳洲一項突破性研究表明，身體更健康者每日心跳總次數其實比久坐不動者還少。

水龍頭打開沒水 研究：「零日乾旱」十年內就到

現在雨量愈來愈極端，乾旱、洪水並存，春雨、午後雷陣雨也都變得愈來愈不規律。科學家警告，隨著溫度愈來愈高，陸地水蒸發愈來愈多，流失得比供給的快，全球許多地區將遭遇「零日乾旱」，有一天會出現水龍頭打開卻沒水的最嚴重情況，且十年內就有可能發生。

月光族不是因為賺太少 調查：是花錢習慣

一項針對 2025 年美國員工財務健康狀況的研究發現，67% 的美國人過著月光族的生活，這些人每個月都靠薪資過活。不只是剛入社會的年輕人存不到錢，45~54 歲的成年人月光族比例最高，至於為什麼月光族存不到錢，不一定是他們賺得太少，而是消費習慣與有辦法存錢的人完全不同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。