喝水也是一種體驗 奢華水市場覬覦富裕之門

【文‧黃嬿】

這鍍金年代，水也成為高階市場產品，還沒接觸到地球的塔斯馬尼亞雨水、封存在挪威冰山裡數千年的水，現在都成為高價瓶裝水的賣點。日前全球品水大會，各種水源的精彩故事，都覬覦這龐大的富豪豪消費市場。

年輕富裕世代，品水已逐漸取代酒，成為身分地位的象徵，他們相信火山岩水、冰川水、深層海洋水等，受不同地質和氣候條件影響的水，有獨特的風味和故事。成為商品更售價不菲，代表「高階水時代」到來。

每年 4 月在美國亞特蘭大舉辦的「優質水高峰會」（Fine Water Summit），匯集品水師，品嘗約 1 千瓶稀有、昂貴且難找到的礦泉水。這些水的來源打開富裕階級的好奇心，如秘魯安第斯山脈的天然礦泉水品牌 Socosani，是秘魯偏遠地區火山岩過濾的瓶裝融雪水。斯洛維尼亞 ROI 行銷自己成全世界鎂含量最高的礦泉水，六罐裝售價 200 美元。

這些品牌商試圖將水從單純的喝水，提升為體驗，某些餐廳也將這些奢華水，添加到飲品菜單，滿足人們對非酒精飲料日益增長的興趣。

品水取代品酒

現代年輕一代興起的「清醒好奇」(Sober Curious) 文化，為了健康生活，刻意避免飲酒，這群健康愛好者在參加派對和體育賽事時，以各種優質水取代葡萄酒或啤酒的趨勢日益增長。

如在美國瓶裝水品牌「Liquid Death」人氣飆升，這種水採用類似啤酒罐的鋁罐包裝，迎合想要派對享受喝啤酒氣氛的年輕消費者需求，銷售額也飆升。根據投資研究平台 Sacra 數據，去年營收估為 3.33 億美元，比前一年成長 27%。

優質水峰會組織者 Michael Mascha 說，他自己參加派對的時候，會拿著 Svalbarði 冰山水，然後跟大家說是四千年前雨水，現在沒人再提 50 年前的勃根地葡萄酒了。

品水成炫耀性消費

社群媒體的「炫耀性消費」趨勢也助長高階水的熱潮。例如，日本 Fillico 是稱為「珠寶水」的奢華瓶裝水，價格幾乎與一瓶威士忌相當，號稱水源來自神戶六甲山的布引水源，由於流經花崗岩層長達 20 年，因此富含礦物質且口感溫和，清澈穩定。該水源也被神戶的清酒釀造商使用。在該公司的線上商店零售價為 35,200 日圓。

不只水是賣點，水的瓶身由磨砂玻璃製成，還鑲嵌施華洛世奇水晶和金飾。瓶蓋設計成國王或王后皇冠造型，增添皇室氣息。Fillico 定期推出限量版和聯名系列，每月限量生產，維持話題不墜，Fillico 珠寶水已定位為頂級精品，經常出現在豪華盛宴、時尚活動及名人聚會，也常是高級禮品。

對侍水師而言，瓶裝水不只是幫身體補水，喝水變成體驗。全球市場調查公司 Grand View Research 預測，全球高階瓶裝水市場規模預計將以每年 7.5% 的速度成長，從去年約 362 億美元成長至 2030 年約 560 億美元。這鍍金年代，香蕉都能賣天價，豪擲千金喝一口水更不足為奇。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】