快訊

不是科幻世界是台積電！美廠內部影片曝光 內行認了「1處超好睡」

生活方式通膨毒害 高盛：賺愈多愈容易淪月光族

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：科技新報攝)
(首圖來源：科技新報攝)

【文‧黃嬿】

美國高物價已經使許多人開始改變生活方式，節省非必要開銷，而在高物價下，感覺最拮据的竟不是低收入家庭，而是收入達到六位數，處於最高稅級的富人。

隨著富者愈富，在當今消費社會下，會發現所有的物質與體驗，都開始分層販售，中低價格的產品價格大約隨著通膨率上漲，但愈往上空間幾乎無限，商人可以編造天馬行空的行銷故事，讓商品披上一層糖霜，訂下天價的價格，讓富人感覺自己與眾不同，從小到一瓶礦泉水、寢具到奢華假期都充滿極奢的選擇，但這種幻影已經讓富人的錢不知不覺的流失。

高盛一份新報告顯示，收入在 30~50 萬美元之間的美國勞工中，約有 41% 表示自己是月光族，收入超過 50 萬美元的人中，約有 40% 表示自己是月光族。令人驚訝的是，收入較低的人情況還好一點，收入 20 萬至 30 萬美元者，只有約 16% 表示難維持生計。

收入 10 萬至 20 萬美元員工，25% 的人是月光族，收入 5 萬至 10 萬美元員工，36% 的人是月光族，比例都比最高收入者低。只有收入 5 萬美元以下表示是月光族的比例比高收入者高，達 57%

生活方式蔓延通病

這項研究的關鍵問題是，為什麼月收入 50 萬美元的人，也會發現錢不夠用？分析認為，這是現代社會「生活方式蔓延的影響，即奢侈品成為某些收入群體的必需品」。年收入六位數、年薪 50 萬美元的工人，支出隨收入增加而增加，即使薪水可觀，也承受著巨大的財務壓力，尤其是在通貨膨脹和社會壓力之下。

高盛研究指出，財務壓力並非僅限於低收入人群。相當一部分高收入人群也表示，他們只能勉強維持生計，或者在實現長期財務目標方面進展有限，這突顯出高昂的支出、債務負擔和生活方式的通貨膨脹，侵蝕各個收入階層的儲蓄能力。

這種現象不只富豪所有，而是一個全國性的現象，調查發現，大約 40% 的美國人為了給別人留下好印象而過度消費，這個問題被稱為「生活方式蔓延」。

賺更多需更有意識的花錢

生活方式膨脹會讓人們感覺和以前一樣窮，甚至更窮。理財專家提醒三件事，檢視自己是否陷入生活方式蔓延的陷阱，分別是消費升級成常態、常常外出用餐、儲蓄目標停滯。收入越高，花錢就越容易，無論薪水增加多少，都必須有計劃並有意識的花錢，如果沒有計劃，更高的薪水也可能像之前的薪水一樣迅速消失。

花旗個人財富管理公司高級財富顧問表示，由於社交媒體、商品和服務的更容易獲得以及社會壓力，生活方式的蔓延只會成為一個更大的問題，並補充說，由於通貨膨脹，這個問題在 2025 年會變得更加複雜。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

普發現金1萬元用途調查 僅14%民眾傾向把現金拿來儲蓄

鴻海展望 大摩、高盛按讚

高盛喊台股27,800點…最高預測！網：太保守至少3萬點

高盛、大摩齊喊多！台積電法說會在即 目標價上看1,600元

相關新聞

生活方式通膨毒害 高盛：賺愈多愈容易淪月光族

美國高物價已經使許多人開始改變生活方式，節省非必要開銷，而在高物價下，感覺最拮据的竟不是低收入家庭，而是收入達到六位數，處於最高稅級的富人。

科學家破除迷思 運動者每日心跳次數比久坐不動者少逾 1 萬次

沒有太多動作心臟不會激烈跳動，所以久坐不動的人每日心跳總次數應該比常運動的人少？事實完全相反，澳洲一項突破性研究表明，身體更健康者每日心跳總次數其實比久坐不動者還少。

水龍頭打開沒水 研究：「零日乾旱」十年內就到

現在雨量愈來愈極端，乾旱、洪水並存，春雨、午後雷陣雨也都變得愈來愈不規律。科學家警告，隨著溫度愈來愈高，陸地水蒸發愈來愈多，流失得比供給的快，全球許多地區將遭遇「零日乾旱」，有一天會出現水龍頭打開卻沒水的最嚴重情況，且十年內就有可能發生。

月光族不是因為賺太少 調查：是花錢習慣

一項針對 2025 年美國員工財務健康狀況的研究發現，67% 的美國人過著月光族的生活，這些人每個月都靠薪資過活。不只是剛入社會的年輕人存不到錢，45~54 歲的成年人月光族比例最高，至於為什麼月光族存不到錢，不一定是他們賺得太少，而是消費習慣與有辦法存錢的人完全不同。

會議一個接一個開好充實？微軟研究：精神會處於解離狀態

一整天連續不斷的開會，雖然會感覺一天很快就過了，或是過的很充實很有效率，但實際上接連會議會耗盡一個人的生命力，研究發現，若會議中間沒有時間休息，大腦壓力水平會明顯飆升，而且注意力會降低。

招聘、裁員不得只信AI 加州通過「拒絕機器人老闆」法案

現在很多公司都在用 AI 篩選履歷，甚至決定考績與薪資，但現在加州準備限制 AI 職場權力。加州立法者通過《SB 7 法案》，規範 AI 職場使用範圍，暱稱為「拒絕機器人老闆」法案，包括禁止雇主僅依賴 AI 決定員工紀律處分或解僱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。