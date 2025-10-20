生活方式通膨毒害 高盛：賺愈多愈容易淪月光族

【文‧黃嬿】

美國高物價已經使許多人開始改變生活方式，節省非必要開銷，而在高物價下，感覺最拮据的竟不是低收入家庭，而是收入達到六位數，處於最高稅級的富人。

隨著富者愈富，在當今消費社會下，會發現所有的物質與體驗，都開始分層販售，中低價格的產品價格大約隨著通膨率上漲，但愈往上空間幾乎無限，商人可以編造天馬行空的行銷故事，讓商品披上一層糖霜，訂下天價的價格，讓富人感覺自己與眾不同，從小到一瓶礦泉水、寢具到奢華假期都充滿極奢的選擇，但這種幻影已經讓富人的錢不知不覺的流失。

高盛一份新報告顯示，收入在 30~50 萬美元之間的美國勞工中，約有 41% 表示自己是月光族，收入超過 50 萬美元的人中，約有 40% 表示自己是月光族。令人驚訝的是，收入較低的人情況還好一點，收入 20 萬至 30 萬美元者，只有約 16% 表示難維持生計。

收入 10 萬至 20 萬美元員工，25% 的人是月光族，收入 5 萬至 10 萬美元員工，36% 的人是月光族，比例都比最高收入者低。只有收入 5 萬美元以下表示是月光族的比例比高收入者高，達 57%。

生活方式蔓延通病

這項研究的關鍵問題是，為什麼月收入 50 萬美元的人，也會發現錢不夠用？分析認為，這是現代社會「生活方式蔓延的影響，即奢侈品成為某些收入群體的必需品」。年收入六位數、年薪 50 萬美元的工人，支出隨收入增加而增加，即使薪水可觀，也承受著巨大的財務壓力，尤其是在通貨膨脹和社會壓力之下。

高盛研究指出，財務壓力並非僅限於低收入人群。相當一部分高收入人群也表示，他們只能勉強維持生計，或者在實現長期財務目標方面進展有限，這突顯出高昂的支出、債務負擔和生活方式的通貨膨脹，侵蝕各個收入階層的儲蓄能力。

這種現象不只富豪所有，而是一個全國性的現象，調查發現，大約 40% 的美國人為了給別人留下好印象而過度消費，這個問題被稱為「生活方式蔓延」。

賺更多需更有意識的花錢

生活方式膨脹會讓人們感覺和以前一樣窮，甚至更窮。理財專家提醒三件事，檢視自己是否陷入生活方式蔓延的陷阱，分別是消費升級成常態、常常外出用餐、儲蓄目標停滯。收入越高，花錢就越容易，無論薪水增加多少，都必須有計劃並有意識的花錢，如果沒有計劃，更高的薪水也可能像之前的薪水一樣迅速消失。

花旗個人財富管理公司高級財富顧問表示，由於社交媒體、商品和服務的更容易獲得以及社會壓力，生活方式的蔓延只會成為一個更大的問題，並補充說，由於通貨膨脹，這個問題在 2025 年會變得更加複雜。

