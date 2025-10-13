科學家破除迷思 運動者每日心跳次數比久坐不動者少逾 1 萬次

【文‧Emma stein】

沒有太多動作心臟不會激烈跳動，所以久坐不動的人每日心跳總次數應該比常運動的人少？事實完全相反，澳洲一項突破性研究表明，身體更健康者每日心跳總次數其實比久坐不動者還少。

靜止心率（Resting Heart Rate，RHR）是一項重要健康指標，指人安靜休息未活動時 1 分鐘內心臟跳動次數，年齡、運動量、情緒、健康狀態、疾病、睡眠、壓力、藥物、體溫、脫水等因素都會影響靜止心率。

靜止心率越低通常代表心血管及心肺功能越好，也與較低疾病風險、壽命延長有關，一般成年人靜止心率介於 60～100次/分（bpm），65～75 bpm 較為理想。

根據澳洲 SVI 醫學中心團隊最新研究，運動員平均心率每分鐘 68 次，身體活動不頻繁的人平均心率為 76 bpm，換算成 24 小時，相當於運動員一天心跳總次數約 97,920 次，非運動員一天心跳總次數 109,440 次，前者少了約 10%。

SVI 醫學中心 La Gerche 教授說，雖然運動員在劇烈運動期間心臟更努力工作，但休息時間靜止心率比一般人還低，因此一天累積的總心跳次數也比不活動的人還少，有些運動員或心肺功能特別佳的研究參與者，靜止心率可低至每分鐘 40 次，普通人心率則落在每分鐘 70～80 次。

身體越健康，新陳代謝效率就越高，就算你每天運動訓練 1 個小時，剩餘 23 小時你的心跳也會變慢，較低心率通常代表心臟肌肉更強壯、更有效率，心臟每跳動一次都能泵送更多血液，因此不需跳那麼多次就能滿足身體需求。心率較高（持續高於 80～90 bpm）可能代表心臟要更費力工作，長期靜止心率偏高也與較高的心血管疾病（如心臟病、中風）風險有關。

研究人員提醒，每週只需幾小時有目的性鍛鍊就能改善心臟工作效率，讓你的每一次心跳變得更有意義。