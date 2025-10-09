水龍頭打開沒水 研究：「零日乾旱」十年內就到

【文‧黃嬿】

現在雨量愈來愈極端，乾旱、洪水並存，春雨、午後雷陣雨也都變得愈來愈不規律。科學家警告，隨著溫度愈來愈高，陸地水蒸發愈來愈多，流失得比供給的快，全球許多地區將遭遇「零日乾旱」，有一天會出現水龍頭打開卻沒水的最嚴重情況，且十年內就有可能發生。

氣候變遷正在破壞全球水循環的平衡，造成水資源短缺。然而，極端水資源短缺何時何地會來襲，目前尚不清楚。研究人員關心的是最極端的「零日乾旱」，這個詞在 2018 年南非開普敦水危機期間，首次進入公眾討論。

那次事件起於 2015 年開始，由於降雨量創歷史新低，用水需求不斷增加，直到 2018 年初，該市最大水庫水位已降至極低水準，週邊地區的河川流量達到 1904 年以來的最低點。

由於開普敦 96% 的水源來自水庫和河流，只有 4% 來自地下水，當地表徑流崩潰時，開普敦的水資源就會瞬間短缺。當地政府宣布，除非用水量大幅下降且降雨恢復，否則開普敦將迎來斷水日，屆時該市將不得不關閉大部分水龍頭，居民將在分配點排隊等候緊急供水。

複合災難導致

韓國釜山國立大學氣候科學家發表在《自然通訊》期刊的研究，使用大量氣候模型，評估「零日乾旱」發生的時間和可能性。研究定義的「零日乾旱」與傳統氣象或農業乾旱不同，傳統乾旱定義是缺乏降雨與土壤濕度的變化，而零日乾旱歸類為「複合極端事件」，包括長期缺雨、河川水位低、水庫水位下降，以及供水給居民、農場和工業的用水需求大增。

三分之一乾旱地區十年內缺水

研究人員表示，乾旱程度基本上就是「打開水龍頭，卻沒有水流出來」。研究評估，全球超過三分之一的乾旱地區，最早可能在 2020 年代或 2030 年代經歷持續時間更長的零日乾旱事件，研究點出地中海、南部非洲、亞洲和澳洲在內的部分地區，且兩次乾旱之間的時間間隔更短，限制這些地區恢復的能力。

在接受評估的大型水庫中，約有 14% 在第一次發生危機時可能會乾涸，因為流入的水量和儲存的水量無法滿足長期乾旱期間的用水需求。

如果人類繼續燃燒導致全球暖化的化石燃料，到本世紀末，近四分之三的乾旱易發地區，包括擁有大型水庫的地區，都將處於零日乾旱的最壞處境，影響全球多達 7.5 億人。

模型揭示幾個風險特別嚴重的熱點地區，其中特別提到德州和亞利桑那州等缺水地區，可能幾十年後就會陷入極度乾旱，而耗水半導體製造和資料中心進駐這些地方，「零日乾旱」會更早到來。缺水不只對農業和生態系統造成毀滅性的影響，對於一些受災特別嚴重的地區，會讓人懷疑「人們是否還能在那裡長期生活」。

