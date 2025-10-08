月光族不是因為賺太少 調查：是花錢習慣

快訊

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
【文‧黃嬿】

一項針對 2025 年美國員工財務健康狀況的研究發現，67% 的美國人過著月光族的生活，這些人每個月都靠薪資過活。不只是剛入社會的年輕人存不到錢，45~54 歲的成年人月光族比例最高，至於為什麼月光族存不到錢，不一定是他們賺得太少，而是消費習慣與有辦法存錢的人完全不同。

這一年通膨率雖然緩解一些，但幾乎所有東西的成本都繼續上漲，包括大學學費、住房、日托、醫療保健和汽油，導致許多美國人在下次發薪之前所剩無幾。食品雜貨更是飆漲，今年以來已經上漲 25%

PYMNTS 情報報告指出，月光族並非低收入者的專屬，年收入 5 萬至 10 萬美元的中等收入家庭，甚至高收入家庭也越來越陷入這種循環，他們靠薪水過日子，只要錯過一次薪水，就會陷入金融危機。

調查顯示，57% 的美國勞工是月光族，有 24% 的成年人沒有緊急儲蓄。只有 46% 的家庭儲蓄足以支付三個月的開支，一旦失業、生病或受傷，超過一半的家庭將面臨財務風險。MarketWatch Guides 最近一項調查顯示，57% 的美國人表示他們只能勉強維持生計。

Civic science 的調查細分職業與消費習慣，發現非營利產業是收入最低的行業，32% 的從業人員是月光族，其次是運輸業、醫療保健業、媒體、出版和通訊業以及旅館、餐飲服務和零售業。

愛買名牌和買新車

在美國，月光族的生活已經成為一種常態，但是這些人的錢每個月見底，不一定是賺得少，而是他們花得多。調查發現，靠薪資生活的消費者，在購買高價和知名品牌化妝品方面，比其他消費者高出 4%，這與最近的數據一致，顯示如果關稅導致價格上漲，消費者不太可能減少購買美容產品。

在節慶支出方面，兒童玩具、服裝、鞋子和配件，在月光族群體中占有首位。而對於非月光族群體來說，體驗類支出位居榜首，其次才是食品、烹飪禮品和兒童玩具，並列第二。

靠薪水過活的人，比經濟稍有餘裕的人更愛看線上串流。靠薪水生活的人，比有更多經濟緩衝的人觀看 Netflix 串流內容的可能性高出 7%

月光族還更傾向買新車，20% 的月光族計劃在未來六個月內購買新車，而那些有大量剩餘資金的人中，只有 5% 計劃買新車。靠薪水過活的人在服裝上揮霍的可能性，也比擁有更多經濟緩衝的人高出 11%

戒除方便與衝動消費

結果就是，月剩餘資金最少的人已經自稱壓力最大。理財專家表示，與其說自己存不了錢，不如開始尋找那些漏錢的地方。理財專家也列出最浪費錢的十件事情，分別是外出用餐、衝動性網購、購買方便的食品和飲料、浪費剩菜或過期食品、很少使用的串流訂閱、買新衣服、花錢買彩券、訂購外送、讓電器或設備一直運作、外帶咖啡。

每次要買東西的時候，問自己一個簡單的問題，「這是想要的還是需要的？」藥品和雜貨是必需品，但新手機或許只是想要，狠下心來分辨這些，就能省下不少錢。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

相關新聞

