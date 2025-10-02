會議一個接一個開好充實？微軟研究：精神會處於解離狀態

【文‧黃嬿】

一整天連續不斷的開會，雖然會感覺一天很快就過了，或是過的很充實很有效率，但實際上接連會議會耗盡一個人的生命力，研究發現，若會議中間沒有時間休息，大腦壓力水平會明顯飆升，而且注意力會降低。

微軟研究人員一項研究要求 14 名受試者配戴腦電圖設備進行視訊會議，監測受試者的腦電波活動，受試者一天參加四次半小時的會議，一組人中間沒有休息，另組人每次會議之間有 10 分鐘的冥想休息時間，接下來兩組受試者互換。

結果發現，沒有休息的組在每次會議結束後，大腦 β 波活動都會增加，代表他們的壓力水平提高。研究人員發現，光是對下一個會議的期待，就會導致會議過渡期間 β 波活動大增。研究人員稱，可能是因為即將結束會議後馬上還有另一場會議，這時必須轉換思路，認真思考其他事情。

研究員畫的示意圖，若一天連開四個會議，中間都沒有休息，腦電波在第二和第三個會議的時候開始出現異常，到最後一個會議時才會緩解，代表  β 波的活動會隨著時間愈久而增加，換句話說，壓力會不斷累積。但是有休息的人，大腦 β 波都很正常。

而但當參與者有機會透過冥想休息時，β 波活動會下降，從而實現「重置」，這種重置讓參與者在更放鬆的狀態下開始下一次會議。

參與度下降

研究員也觀察腦波 α 波不對稱現象，休息過的參與者 α 波不對稱呈正值，代表他們在會議期間的參與度更高，而沒有休息過的參與者，表現出負值，代表他們處於精神解離狀態，顯示當大腦承受壓力時，更難保持專注和投入。

微軟研究人員寫道，「休息很重要，不只可以讓我們在一天結束時不那麼疲憊，而且實際上可以提高我們在會議期間的專注力和參與度。」

工作滿意度在於自主權

會議超負荷會導致員工效率低下、不快樂，他們感覺自己的行程已經在主宰自己的生活。哈佛商業調查刊登一項研究也發現，當會議減少 40% 時，員工的工作效率提高一倍多，主要是因為員工感到更有權力、更自主，他們不再受日程安排的支配，而是可以去做自己的待辦事項，並主動承擔責任，滿意度提高 52%。而當會議減少多達 80% 時，員工覺得自己被微觀管理的程度降低 74%

先前研究證明，賦予自主權，可以幫員工找到工作的意義。至於會議之間的空擋要做什麼，研究人員建議千萬不要去滑手機。如果想讓自己的休息更有成效，盡量避免瀏覽社群媒體或閱讀電子郵件，利用這些零碎的時間做一些能為生活增添樂趣和意義的事情，比如出去散步 10 分鐘，任何能讓你遠離工作，專注於讓你感到放鬆的事情都可以。

研究人員建議管理人員，與其強撐著參加一堆會議，不如短暫休息一下，因為即使是幾分鐘，也能對我們的壓力和注意力產生很大的影響，也避免對員工施加長時間的會議，安排更多休息時間，如此團隊才能表現得更好。

