快訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流「2死30失聯28傷」 洩出湖水估達6千萬公噸

棒球亞錦賽／超強！中華隊10比0提前7局扣倒南韓 分組第一晉級複賽

聽新聞
0:00 / 0:00

失業不是AI的錯 經濟學家：是大學畢業生太多

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
(首圖來源：Pixabay)

【文‧黃嬿】

今年大學生失業情況異常，人人都將矛頭指向 AI，但一份報告直指大家都誤會 AI 了，一個原因是，歐洲大學生失業率沒有特別高，第二個原因是，美國早在 2015 年大學畢業生就開始找不到工作，由此可見，最大的問題不是技術，而是有大學學歷的人太多。

市場研究機構 Yardeni Research 表示，美國 22~27 歲的畢業生，歷來失業率低於整體勞工，但這種情況在 2015 年左右開始改變，遠早於 2022 年底 OpenAI 聊天機器人問世，以及隨之而來的生成式 AI 熱潮。

2014 12 月，應屆畢業生失業率略高於整體失業率，疫情期間應屆大學畢業生的失業率開始持續超過整體失業率，2022 年初，兩條趨勢線之間的差距開始擴大。相較之下，各年齡層大學畢業生的失業率，至少在 35 年內一直遠低於整體失業率。

Yardeni Research 經濟學家分析，主要原因是勞動力中受過大學教育的人數普遍增加，因此新進入者，必須與更有經驗的大學畢業生競爭工作。1993 年至 2023 年間，美國大學畢業生數量大增 74.9%，只有高中文憑的人數則增加 14%

擁有電腦工程、電腦科學、物理學、資訊系統和管理學位的畢業生的失業率高於整體工人，代表這幾年太多人選擇進入電腦相關領域，但企業職缺跟不上人力供給速度。

他說，AI 或許對入門職位有影響，但關稅的影響更大，因為通貨膨脹，以及關稅增加的經濟不確定性，使企業難以提前規劃和增加員工人數。

問題出在高等教育

瑞銀首席經濟學家也認為，歐元區年輕工人的失業率處於歷史最低水平，英國的年輕工人失業率穩步下降，日本的年輕工人勞動參與率接近歷史最高水平。若要說 AI 影響，不可能只限於美國。

美國的高等教育就讀率在七成以上，大學幾乎被視為標配，相對歐洲，英國約六成，德國、奧地利、瑞士，上大學的比率只有三成多，很多高中生畢業不進大學，而是走職業技術路線。

學位無用說認同度也提高，許多人認為，大學課程過於理論化，內容過時，學生無法學習任何實用或技術知識，加上企業因為節省成本，利潤至上，也不想培育新人，導致年輕人受過教育卻無法就業。

2025 7 月調查顯示，22~27 歲的年輕男性大學畢業生失業率，與沒有學位的同齡人幾乎相同，證明學歷不再是就業保障。美國年輕人也開始拒絕大學，2011 年至 2022 年間，美國大學生人數減少 120 萬，其中近 100 萬是男學生。自 2020 年以來，兩年制公共職業課程的入學人數大增 20% 以上，增加 85 萬多名學生。

一技之長勝過學位證書

職業培訓課程，為學生提供管道、木工、汽車維修和電工方面的培訓，不只比四年制學位便宜，而且往往能帶來高薪穩定的職業。美國勞工部 2024 年數據顯示，某些領域技術工人的薪資中位數，現已與許多受過大學教育的職位相當，甚至超過大學生的薪資水平。

經濟學家認為，這種轉變可以看作是代際修正，而非危機。事實上，年輕人其實也不再想成天被困在電腦前，愈來愈多大學畢業生，寧可去做勞力工作，自己排班，也不願意朝九晚五，成天坐在辦公室當小職員，或許 AI 取代入門白領，在這方面而言，是真正解放了人類。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

把日本青年送進台積電！ 熊本縣立大半導體學部預計2027年招生

TikTok協議最快本周簽署 白宮：由美國投資方持有

8月失業率3.45% 近一年新高

關稅衝擊漸浮現！周工時低於35小時人數創今年新高、歇業失業者漸增

相關新聞

失業不是AI的錯 經濟學家：是大學畢業生太多

今年大學生失業情況異常，人人都將矛頭指向 AI，但一份報告直指大家都誤會 AI 了，一個原因是，歐洲大學生失業率沒有特別高，第二個原因是，美國早在 2015 年大學畢業生就開始找不到工作，由此可見，最大的問題不是技術，而是有大學學歷的人太多。

一天點兩滴就好 科學家發明眼藥水取代老花眼鏡

隨著年齡增長，每個人都會有老花眼，需要戴老花眼鏡，現在很多人 40 歲就感覺有這個需要。科學家發明一種眼藥水，每天滴兩、三滴，就可以恢復近距離視力，不再需要老花眼鏡。

滑手機就不怕無聊 哈佛心理學家：無聊才能感受幸福

許多育兒專家建議家長不要把孩子行程塞滿滿，認為會扼殺他們的創造力，這項建議也適用在大人身上。現在每個人手機無所不在，上面充滿各種刺激訊息，人們不再害怕無聊，也不再有無聊的時刻，但哈佛大學心理學家認為，不無聊，可能才是現代人心理健康低下的根源。

與藍光無關 研究：睡不好是因為滑社群媒體

人們滑手機都在滑什麼，肯定不會是一些營養的內容，若是在睡前滑手機，睡眠品質會受影響。研究發現，螢幕的藍光會延遲褪黑激素的分泌，但睡不好的原因不能怪藍光，而是看社群媒體。

兩代年輕人就業都不順 Z世代更沒希望

從一個世代的畢業生就業情況，大約可以看出那個年代的產業結構，譬如 2010 年的就業報告，可以看出當時的千禧世代很大比例前往零售業，而 2023 年畢業生熱衷科技業與醫療照護產業，但現在除了醫療照護產業就業市場還算穩健之外，畢業生陷入就業黑暗期。

解開多年來閃電之謎：冰真能產生電？科學家找到背後機制了

你相信冰能產生電力嗎？雖然讓人難以置信，但根據《Nature Physics》上一項新研究指出，科學家發現普通的冰其實具有「撓曲電性」（flexoelectricity），亦即當彎曲或變形冰塊時，它就能產生電力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。