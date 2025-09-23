失業不是AI的錯 經濟學家：是大學畢業生太多

【文‧黃嬿】

今年大學生失業情況異常，人人都將矛頭指向 AI，但一份報告直指大家都誤會 AI 了，一個原因是，歐洲大學生失業率沒有特別高，第二個原因是，美國早在 2015 年大學畢業生就開始找不到工作，由此可見，最大的問題不是技術，而是有大學學歷的人太多。

市場研究機構 Yardeni Research 表示，美國 22~27 歲的畢業生，歷來失業率低於整體勞工，但這種情況在 2015 年左右開始改變，遠早於 2022 年底 OpenAI 聊天機器人問世，以及隨之而來的生成式 AI 熱潮。

2014 年 12 月，應屆畢業生失業率略高於整體失業率，疫情期間應屆大學畢業生的失業率開始持續超過整體失業率，2022 年初，兩條趨勢線之間的差距開始擴大。相較之下，各年齡層大學畢業生的失業率，至少在 35 年內一直遠低於整體失業率。

Yardeni Research 經濟學家分析，主要原因是勞動力中受過大學教育的人數普遍增加，因此新進入者，必須與更有經驗的大學畢業生競爭工作。1993 年至 2023 年間，美國大學畢業生數量大增 74.9%，只有高中文憑的人數則增加 14%。

擁有電腦工程、電腦科學、物理學、資訊系統和管理學位的畢業生的失業率高於整體工人，代表這幾年太多人選擇進入電腦相關領域，但企業職缺跟不上人力供給速度。

他說，AI 或許對入門職位有影響，但關稅的影響更大，因為通貨膨脹，以及關稅增加的經濟不確定性，使企業難以提前規劃和增加員工人數。

問題出在高等教育

瑞銀首席經濟學家也認為，歐元區年輕工人的失業率處於歷史最低水平，英國的年輕工人失業率穩步下降，日本的年輕工人勞動參與率接近歷史最高水平。若要說 AI 影響，不可能只限於美國。

美國的高等教育就讀率在七成以上，大學幾乎被視為標配，相對歐洲，英國約六成，德國、奧地利、瑞士，上大學的比率只有三成多，很多高中生畢業不進大學，而是走職業技術路線。

學位無用說認同度也提高，許多人認為，大學課程過於理論化，內容過時，學生無法學習任何實用或技術知識，加上企業因為節省成本，利潤至上，也不想培育新人，導致年輕人受過教育卻無法就業。

2025 年 7 月調查顯示，22~27 歲的年輕男性大學畢業生失業率，與沒有學位的同齡人幾乎相同，證明學歷不再是就業保障。美國年輕人也開始拒絕大學，2011 年至 2022 年間，美國大學生人數減少 120 萬，其中近 100 萬是男學生。自 2020 年以來，兩年制公共職業課程的入學人數大增 20% 以上，增加 85 萬多名學生。

一技之長勝過學位證書

職業培訓課程，為學生提供管道、木工、汽車維修和電工方面的培訓，不只比四年制學位便宜，而且往往能帶來高薪穩定的職業。美國勞工部 2024 年數據顯示，某些領域技術工人的薪資中位數，現已與許多受過大學教育的職位相當，甚至超過大學生的薪資水平。

經濟學家認為，這種轉變可以看作是代際修正，而非危機。事實上，年輕人其實也不再想成天被困在電腦前，愈來愈多大學畢業生，寧可去做勞力工作，自己排班，也不願意朝九晚五，成天坐在辦公室當小職員，或許 AI 取代入門白領，在這方面而言，是真正解放了人類。

