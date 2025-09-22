一天點兩滴就好 科學家發明眼藥水取代老花眼鏡

【文‧黃嬿】

隨著年齡增長，每個人都會有老花眼，需要戴老花眼鏡，現在很多人 40 歲就感覺有這個需要。科學家發明一種眼藥水，每天滴兩、三滴，就可以恢復近距離視力，不再需要老花眼鏡。

與年齡相關的遠視，又稱老花眼，通常始於 40 多歲，此時眼球晶狀體開始變得僵硬，並持續到 65 歲。通常的解決方法是戴上老花眼鏡，但多戴一副眼鏡在身上很不方便，手術也有潛在風險或併發症。

最近一項針對 766 名患者的研究，可能可以以更方便又安全的方式取代老花眼治療。研究發現，大多數患者在使用特製眼藥水後，能夠在視力表讀數上多讀出兩行、三行或更多行，且效果可持續長達兩年。

眼藥水含有兩種活性成分的組合，一種是毛果芸香鹼 (Pilocarpine)，可以收縮瞳孔和睫狀肌的藥物，睫狀肌是控制眼睛調節不同距離物體的肌肉，使人能夠聚焦不同距離的物體。另一種成分是雙氯芬酸，一種非類固醇抗炎藥 (NSAID)，可以緩解毛果芸香鹼可能引起的不適。

患者每日滴眼藥水兩次，一次是在醒來時，一次是在大約六小時後，如果需要進一步改善視力，可選擇滴第三劑。研究對象平均年齡 55 歲，分成三組接受毛果芸香鹼不同的濃度的眼藥水，分別為 1%2% 和 3%

99% 的人近視力改善

研究人員對患者在第一次滴眼藥水一小時後，不戴老花眼鏡下，評估未矯正近視力，並對患者進行兩年的跟踪調查。在接受 1% 濃度治療的患者中，幾乎所有患者都能多讀出視力測驗表上兩行以上的文字。三種濃度的藥物均能迅速且持續改善近視力，也沒有觀察到眼壓升高或視網膜剝離等嚴重不良事件。

研究發現，患者視力改善可持續長達兩年，不良反應輕微，最常見的是暫時性視力模糊、點眼藥水時刺激感和頭痛，沒有患者停止治療。

追蹤時間長達兩年

這項研究的亮點是研究追蹤時間比其他類似研究更長，該藥水配方在長時間使用下也被證明有效。研究人員表示，研究證明毛果芸香鹼濃度，可以根據老花眼的嚴重程度進行個體化調整。這種療法提供一種安全、有效且耐受性良好的傳統老花眼治療替代方案，減少對老花鏡的依賴，為患者提供一種便捷、非侵入性的治療選擇。

但其他非參與研究的研究人員警告，長期使用毛果芸香鹼有時會引起副作用，例如夜視能力下降、弱光下視力變暗、眼疲勞、刺激，以及在極少數情況下導致視網膜脫離，長期局部使用非甾體抗炎藥則可能帶來角膜風險。在廣泛推薦這種治療方法之前，需要進行更多研究來證實安全性和有效性。

