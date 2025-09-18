滑手機就不怕無聊 哈佛心理學家：無聊才能感受幸福

【文‧黃嬿】

許多育兒專家建議家長不要把孩子行程塞滿滿，認為會扼殺他們的創造力，這項建議也適用在大人身上。現在每個人手機無所不在，上面充滿各種刺激訊息，人們不再害怕無聊，也不再有無聊的時刻，但哈佛大學心理學家認為，不無聊，可能才是現代人心理健康低下的根源。

現代人生活與科技緊密相連，與親朋好友溝通、支付帳單、關注新聞、尋找食譜、娛樂、資訊等等，我們永遠不會感到無聊，哈佛大學心理學家 Arthur C. Brooks 表示，無聊其實有它的存在意義。

現代人有多害怕無聊，哈佛大學專家做一場實驗，參與者必須坐在一個房間裡，15 分鐘內就什麼都不做，他們唯一能做的就是按下一個按鈕，讓自己遭受痛苦的電擊。所以，參與者的選擇是坐在那裡無聊透頂，或是給自己電擊。令人驚訝的是，絕大多數人選擇電擊自己，而不是靜坐思考 15 分鐘。這證明，無聊太可怕了，人們都不喜歡沒事可做。

無聊是指我們傾向於不去想其他需要認知資源的事情，此時思維系統會切換到大腦中一個叫做默認模式網絡的區域，此時思緒會飄忽不定，很可能會去思考一些關於人生意義的重大問題。他說這是一個強大的神經網絡，與自我意識、回想過去、預想未來、進行自我反省和情景記憶提取等功能有關，但只有無聊時才會觸發它。

滑手機關閉思考能力

事實證明，這非常重要。因為當今社會抑鬱和焦慮情緒如此爆發的原因之一，就是人們實際上並不了解自己生活的意義。而且，我們甚至都沒有去尋找。我們之所以不去尋找？因為我們不需要。我們擁有一個設備，可以讓我們永遠不會感到無聊，而且大多數時候，我們甚至不需要刻意去想它，就能立刻拿起它。

如果每次稍微無聊就掏出手機，就會越來越難找到意義，這才是抑鬱、焦慮和空虛感的根源。而現代人因為沒有適時清空這些垃圾情緒，導致這些負面感受已經爆炸。

網路他人抹去自身個體性

研究數位社會的哲學家也認為，現在人的電子設備讓我們失去保持沉默、面對空虛時刻的能力，人們也更少進行更深層次的反思，深層次的反思才能讓我們充分地融入生活和自我。當寂靜或空虛的時刻來臨，我們會反射性的向他人尋求幫助，這些他人，指那些我們無意識追隨的社會集體，這些「他們」也悄無聲息的抹去我們自身的個體性。

德國哲學家海德格 (Martin Heidegger) 早就預言，在科技的統治下，真實的「我」的可能性消失在集體模仿的無限延緩之中。他形容，這是一種「生存的貧窮」。海德格認為，深度無聊並非只是一種心理狀態，而是一種特權心境，在這種心境下，日常世界開始退卻，只有在深刻的無聊中，我們才能與存在的整體相遇。

強迫自己無聊找回幸福感

數位生活及眾多平台提供層出不窮的細微干擾，阻礙人們沉浸於這種更原始的和諧狀態，滑手機愈多愈感到煩躁，然後就滑愈多手機。哈佛教授直言無聊的價值，他說如果從不感到無聊，生活就會失去意義，也會更加沮喪。

他將無聊視為一種技能，越能應付無聊，對日常事物的無聊感就越少，也有更多機會思考人生中最重要的問題，目的、意義、連貫性、重要性，說不定還會變得更快樂。

