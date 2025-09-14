兩代年輕人就業都不順 Z世代更沒希望

【文‧黃嬿】

從一個世代的畢業生就業情況，大約可以看出那個年代的產業結構，譬如 2010 年的就業報告，可以看出當時的千禧世代很大比例前往零售業，而 2023 年畢業生熱衷科技業與醫療照護產業，但現在除了醫療照護產業就業市場還算穩健之外，畢業生陷入就業黑暗期。

大學畢業生最初從事的職位，可以預測不同時代的一些潛在經濟趨勢。根據美國就業報告，千禧世代在經濟大衰退之後，他們從事的多是零售工作和服務生工作，2010 年零售銷售人員是年輕勞工中第四大熱門職業，但在接下來的幾年裡，比例和排名有所下降，可能是與線上零售商崛起，以及實體零售業的衰落導致商場蕭條有關，零售業在 2009~2019 十年間裁員超過 100 萬人。

後來大型科技公司時代的快速崛起，軟體開發人員從 2019 年的第九大熱門職業，2023 年飆升至第三大熱門職業，大型科技公司，尤其是軟體開發職位，對受過大學教育的年輕人越來越有吸引力，數據也證實這一點，招募需求也支撐這種興趣。

科技業光環消失

現今美國 Z 世代依然緊緊抓住科技領域，但去年開始，大型科技公司的吸引力最近可能正在減弱。入門級就業市場經歷曲折，初級招聘減少，技術進步使得一些科技入門級職位變得多餘或不存在，下一輪要進入職場的 Z 世代已經對科技業感到失望。

展望未來的就業市場，唯一有希望的是醫療保健產業。研究指出，老齡化人口需要更多護士，Z 世代正在回應這項需求。2010 年千禧世代勞工中，擔任護士的比例只有 3.4% 左右，到 2023 年 Z 世代註冊護理師的比例約為 4.8%。隨著醫療保健產業持續成長，也帶來豐厚的就業機會。

Z 世代就業更艱難

這兩個世代的年齡較長的一輩，都面臨一個共通點，就是畢業後都很難找到工作。1997 年後出生的屬於 Z 世代，最年長的也才 28 歲，今年碰到入門級工作急速消失的衝擊，根據 Kickresume 最近報告，美國去年畢業的學生中，將近六成還處於失業狀態。而 1981 年後出生的千禧世代，2007 年金融風暴時，當時最年長的是 26 歲，雖然當時千禧世代只有 25% 的人畢業一年還在失業，但薪水大都很低，當時在台灣，連頂尖大學畢業生，也只能拿個 22K 低薪成為廉價白領。

Z 世代可能更慘，原因是金融風暴只是經濟循環的一部分，當時年輕人仍然有工作，只是低薪，薪資長年凍結，但經濟終有一天會復甦。現在是因為 AI，白領工作瞬間消失，許多畢業生只能打零工，以非常規的方式開啟自己的職業生涯，也有一部分人變成啃老族。調查發現，美國有一半的 18~29 歲年輕人還與父母同住，20 年來增加 87%。

但億萬富翁似乎沒有擔心年輕人失業，他們甚至說，Z 世代的就業機會在太空。推出 ChatGPT 的Samuel Altman 表示十年後，年輕人可能會放棄地球上的職業機會，到更廣闊的太陽系去找工作。但去太空上班，這對當今面對生活成本危機還失業的年輕人而言，感覺很諷刺。

