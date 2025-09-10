快訊

高雄岡山鋼構廠工安意外 33歲女員工遭滑落鋼梁砸中送醫不治

影／非常不爽！以色列空襲正在卡達的哈瑪斯領導人 川普親口這樣說

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

聽新聞
0:00 / 0:00

閃電不只是一場氣候景觀 研究：釋放污染物還會形成臭氧

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：pixabay)
(首圖來源：pixabay)

【文‧黃嬿】

最近中南部大雨經常伴隨炸裂天空的閃電，最近科學家才發現，閃電不只是夏季暴風雨期間天空中一道耀眼的閃光，它還是令人驚訝的空氣污染源，每次雷擊都會產生汽車廢氣中也有的氮氧化物，還會形成臭氧，影響空氣品質。

美國馬里蘭大學的研究人員，透過 NASA 一顆名為 TEMPO 的高功率衛星，開始捕捉閃電對空氣的影響。TEMPO 衛星在距離地球 3.5 萬公里的高空觀測地球。通常情況下每小時追蹤一次空氣污染，但在 2025 6 月下旬的幾天裡，研究人員進行一項特殊實驗，讓 TEMPO 衛星每 10 分鐘收集一次數據，來追蹤橫跨美國東部的雷暴。

這麼做為科學家提供一個難得的機會，可以捕捉雷暴的動態。研究人員表示，這是第一次以如此短的時間頻率進行此類研究，主要原因是雷暴發展迅速，通常在一小時內形成、增強之後就消亡，短間隔觀測，能讓他們更了解雷暴期間的實際情況。

同時，研究小組使用美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 的地球靜止閃電測繪衛星儀器的數據，來計算閃電發生的次數，可以更準確了解暴風雨期間每次閃電會產生多少二氧化氮，以及二氧化氮會在暴風雨後持續多久。

閃電熱能分解氮氧分子

結果發現，當閃電擊中時，會產生強烈的熱量，足以分解空氣中的氮和氧分子，這些碎片重新結合成氮氧化物，與汽油或柴油燃燒產生的氣體相同。這些氣體有助於形成臭氧，而臭氧在近地面區域可能造成危害。

經過計算，全球範圍內，閃電排放到大氣中的氮氧化物總量佔總氮氧化物的 10~15%，雖然人類活動造成的污染更嚴重，但重要的是，閃電在更高的海拔釋放氮氧化物，可以更有效催化臭氧的生成，因此具有更強的暖化效應。

高空臭氧污染

研究解釋，汽車廢氣將污染物排放到地面附近，直接影響我們呼吸的空氣，而閃電會在大氣層高處引發污染，正是臭氧層最能吸收熱量、導致地球暖化的地方。

此外，閃電釋放的氣體不會只停留在周圍，而是會擴散，沿著長長的「流動空氣傳送帶」傳播，影響遠離風暴最初發生地的空氣品質。臭氧是煙霧的主要成分，當高空臭氧藉助流動的氣流下降到地面，可能引發人類氣喘和其他呼吸系統疾病。

夏天更高的氣溫，會加速臭氧的生成，使閃電的影響更加強烈。研究估計，閃電對夏季氣候的影響與人為產生的氮氧化物相當。但閃電也會產生一些有益的物質，羥基自由基，這些微小分子就像地球的清潔工，可以分解甲烷等有害氣體。

研究人員表示，這些資訊將幫助科學家改進現有的氣候模型，也能讓氣象學家在預測地區暴風雨期間和暴風雨後的空氣品質時，有更全面的理解。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

馬斯克擴大星鏈聯網 SpaceX收購EchoStar無線頻譜執照

Google將遵照韓國要求 模糊處理地圖衛星影像

周刊爆黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電回應：是應邀演講

當沖族看過來 中年大軍衝鋒台股熱翻天

相關新聞

閃電不只是一場氣候景觀 研究：釋放污染物還會形成臭氧

最近中南部大雨經常伴隨炸裂天空的閃電，最近科學家才發現，閃電不只是夏季暴風雨期間天空中一道耀眼的閃光，它還是令人驚訝的空氣污染源，每次雷擊都會產生汽車廢氣中也有的氮氧化物，還會形成臭氧，影響空氣品質。

爬梳五千年400個社會 專家：三種菁英導致崩潰收場

盛極必衰是千古不變的道理。劍橋大學生存風險研究中心研究人員分析五千年來 400 多個社會的興衰，耗時七年集結成書，作者悲觀認為，過去的社會崩潰都是起源於三類偏激的菁英，除非消除不平等，否則全球崩潰即將到來。

「中年危機」一詞要改了 研究：現在最不快樂的是 Z 世代

做為一個人，從出生到求學階段，基本上應該是無憂無慮的一段短暫人生，直到中年的三明治世代，才是一生中壓力最大最焦慮的階段，但現在中年危機可能要改了。研究發現，幾個世代以來，22 歲年輕人可能第一次比他們的父母更不幸福。

頻見閃電卻不聞雷聲 是什麼原因？

當目睹天空出現大面積閃電，通常下意識認為轟隆雷聲即將響起，然而有時我們只看見閃電不斷出現，卻等不到雷聲，這是為何？其實雷聲必定跟在閃電發生後，聽不見雷聲核心原因在於聲音傳播速度遠慢於光速，如果距離非常遠，雷聲可能傳到人耳前就已消散。

水喝太少會易怒 研究：關鍵時刻壓力荷爾蒙飆升

現代人雖餐餐外食，但也有愈來愈多人奉行健康生活，盡量挑選健康飲食，運動，保持愉快的情緒等等，但有一項攸關身體健康的環節，卻很多人忽略，就是喝足夠的水。一項新研究發現，一個人如果水喝太少，不只是感覺口渴而已，壓力荷爾蒙還會在一些關鍵時刻劇烈提升。

從住不起到吃不起 永久性生活成本危機已來臨

今年夏天嘉南地區洪災，導致全台菜價與豬肉價格大漲，食材供應不足，許多攤商甚至直接暫停營業。這是氣候災難切斷糧食供應，造成民生不便的顯著例子，氣候學家警告，氣候變遷可能會造成糧食價格居高不下，使生活成本危機成為持久性的壓力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。