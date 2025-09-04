爬梳五千年400個社會 專家：三種菁英導致崩潰收場

【文‧黃嬿】

盛極必衰是千古不變的道理。劍橋大學生存風險研究中心研究人員分析五千年來 400 多個社會的興衰，耗時七年集結成書，作者悲觀認為，過去的社會崩潰都是起源於三類偏激的菁英，除非消除不平等，否則全球崩潰即將到來。

作者認為這是一種人類的自我毀滅。他說，「我們無法確定世界末日的日期，但透過回顧五千年的文明史，可以了解今天面臨的發展軌跡，自我毀滅是最有可能的。」

社會崩潰並非因為所有人都貪婪而產生，而是由陷入資源、武器和地位競爭的少數菁英導致。作者說，人們本質上是平等的，但卻被富裕的、痴迷於地位的精英階層推向崩潰，這些菁英都是自戀、精神變態和馬基維利主義的領導者，稱為「黑暗三角」。

現在的社會也有三種強大的黑暗特質，首先，世界上最有權勢的三個人，就是這三種黑暗特質的活生生的翻版，如川普是典型的自戀狂、普丁是冷酷的精神病患者，而習近平則是一位馬基維利式的操縱大師。

企業、演算法，也越來越像這類人，基本上放大人類最糟糕的一面。作者稱這些「末日代理人」是當前社會走向崩潰的根源，核武、氣候變遷、AI，只有極少數神祕、財力雄厚、勢力強大的團體才能製造出來，例如軍工複合體、大型科技公司和化石燃料產業。隨著菁英階層試圖重新確立主導地位，崩潰會伴隨暴力事件大增，不同的是，過去戰鬥是用刀劍或火槍進行的，今天是核武器。

文明是種進化倒退

他認為文明這個詞，是統治者的語言，文明反而是一種進化倒退，背離平等主義和流動狩獵採集社會，這種社會廣泛共享工具和文化，並存在數十萬年。 相反，現代社會變得像「黑猩猩的等級制度和大猩猩的後宮」。

文明就如羅馬帝國，國家凌駕於公民之上，富人凌駕於窮人之上，主人凌駕於奴隸之上，男人凌駕於女人之上，掌握糧食、武器、以及被統治者無法遷離的囚禁之地。他說，這種統治方式有如有組織犯罪的故事，是一個團體使用暴力，在特定領土和人口範圍內壟斷資源。

隨著精英階層從民眾和土地中榨取更多財富，使社會變得更加脆弱，導致內訌、腐敗、民眾貧困、健康狀況下降、過度擴張、環境惡化，以及少數寡頭政治的錯誤決策。一個社會空洞的外殼最終會被疾病、戰爭或氣候變遷等衝擊擊垮，從古典期低地瑪雅文明到中國漢朝和西羅馬帝國都是同個結局。

今天崩潰將衝擊全球

過去的崩潰只是區域層面的，但今天社會都在同一個全球經濟體系，資本主義內運作，全都相互關聯且單一化，因此崩潰將是全球性的，對所有人都是災難性的。

過去的崩潰往往改善普通民眾的生活，因為過去的人們並不嚴重依賴帝國或國家提供的服務，他們可以輕鬆回歸農耕或狩獵採集生活。如今，大多數人都已專業化，並依賴全球基礎設施，如果這些基礎設施消失，人類社會也會衰落。

他也指出幾個可以阻止崩潰的方法，就是建立真正的民主社會，平衡所有權力形式，對富人課稅，財富上限是 1 千萬美元。隨著不平等程度正在加劇，精英階層對政治的控制也在加劇，他坦言，「人類正在應付持續五千年進程，將極其難逆轉」。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】