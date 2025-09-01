「中年危機」一詞要改了 研究：現在最不快樂的是 Z 世代

【文‧黃嬿】

做為一個人，從出生到求學階段，基本上應該是無憂無慮的一段短暫人生，直到中年的三明治世代，才是一生中壓力最大最焦慮的階段，但現在中年危機可能要改了。研究發現，幾個世代以來，22 歲年輕人可能第一次比他們的父母更不幸福。

20 歲前後的年輕人，應該充滿對未來的期待，在不經俗世碰撞的樂觀情緒下，迎接成年道路，但是現在這個階段已經不是幸福保證。發表在《PLOS One》一項新研究發現，過去心理學家長期追蹤一個人一生的心理健康程度，記錄到所謂的「不快樂高峰」通常出現在中年，約 50 歲出頭，包括憂鬱、焦慮、絕望和自殺念頭上升，但到晚年時會逐漸下降，呈現一個山峰型的曲線。

但現在這條曲線是一路下墜，當今最年輕的成年人，25 歲以下的 Z 世代，報告的「不健康」程度最高，反而中年和老年人的心理健康保持穩定，60 歲之後心裡不健康程度就大幅降低。

作者分析來自美國和英國的數百萬份問卷，包括美國疾病管制與預防中心在 1993~2024 年間收集的 1,000 多萬份回覆。在英國，研究團隊使用 2009~2023 年間收集的約 40,000 個家庭的資料。

這兩個國家的中年不幸福高峰已經消失，40 多歲及以上族群的心理健康狀況幾乎沒有變化。相反，年輕一代的心理健康狀況如今最差，扭轉曾經持續的中年低迷狀態。

全世界趨勢一樣

作者寫道，如今無論在美國還是英國，精神疾病在年輕人中發病率最高，且隨著年齡增長而下降，這與過去精神疾病在中年達到頂峰的情況相比，是一個巨大的變化。這種變化的原因尚有爭議，但讓他們擔心的是，「如今年輕人中存在著嚴重的精神健康危機，亟待解決」。

為了查證這種翻轉是否也發生在非英語世界國家，研究人員研究「全球思維計畫」在 2020 年至 2025 年間收集的來自 44 個國家的近 200 萬份調查回應。結果再次證明，不幸福感的高峰在世界各地已經消失，顯示這種現象並不局限於美國和英國，而是全球性的世代轉變。

生存壓力與社群影響

作者提出幾個可能的因素，包括經濟衰退對就業和住房前景的負面影響，醫療資金的減少，以及新冠疫情的持久影響。越來越多證據也顯示，社群媒體和智慧型手機的使用與年輕人，特別是 Z 世代年輕女性的心理健康狀況惡化有關。

網路存取被認為與年輕族群的不幸福感有關。倫敦大學學院的研究顯示，這種趨勢在英國和美國等高收入英語國家最明顯，而在網路連線較差的非洲地區則最為弱。例如，在坦尚尼亞，2022 年只有 32% 的人可以上網，沒有上網的年輕人比有上網的年輕人幸福得多。

研究結果透露一個世代危機提早到來，人們熟悉的中年危機形像或許不再反映現實。研究人員警告，真正的危機已轉移到青少年和年輕人身上，而這群人的心理健康問題可能會對社會產生持久的影響。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】