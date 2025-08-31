頻見閃電卻不聞雷聲 是什麼原因？

快訊

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
【文‧Emma stein】

當目睹天空出現大面積閃電，通常下意識認為轟隆雷聲即將響起，然而有時我們只看見閃電不斷出現，卻等不到雷聲，這是為何？其實雷聲必定跟在閃電發生後，聽不見雷聲核心原因在於聲音傳播速度遠慢於光速，如果距離非常遠，雷聲可能傳到人耳前就已消散。

閃電是火花般的大氣放電現象，帶正電、負電的雲和地面短暫連接產生巨大光輻射，而光速每秒約 300,000 公里，也就是說閃電的光瞬間就能傳到眼前，就算你看見閃電，但可能距離你數十甚至數百公里遠。

當閃電瞬間加熱周圍空氣（溫度可達 30,000℃）導致空氣劇烈膨脹，產生「砰」一聲巨響，就是隨之而來的雷聲，但聲速每秒約 340 公尺，且還受空氣密度、溫度、濕度、風速等因素影響，所以即便閃電和雷聲幾乎同步產生，觀察到的時間也有差異，雷聲隨距離增加，傳到耳朵的時間也越長。

雷聲越遠，能量越分散、強度越低，也易被背景噪音遮掩，可能閃電出現後 20 秒雷聲才慢吞吞傳到你耳邊，甚至更久到超出有效聽覺範圍。

簡而言之，夏季悶熱天氣常只見閃電不聞雷聲，這表示雷暴發生距離較遠，就算電光在清澈夜空頻閃，雷聲傳播時間也因距離過遠或被背景噪音遮蓋、能量損耗無法傳到觀察者處，造成視覺能看見閃電卻無法聽見雷聲的錯覺，此現象又稱「Heat Lightning」。

