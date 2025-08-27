水喝太少會易怒 研究：關鍵時刻壓力荷爾蒙飆升

【文‧黃嬿】

現代人雖餐餐外食，但也有愈來愈多人奉行健康生活，盡量挑選健康飲食，運動，保持愉快的情緒等等，但有一項攸關身體健康的環節，卻很多人忽略，就是喝足夠的水。一項新研究發現，一個人如果水喝太少，不只是感覺口渴而已，壓力荷爾蒙還會在一些關鍵時刻劇烈提升。

一個人一天，應該喝多少水，根據健康指南，每公斤體重需 30~35 公克水，60 公斤的人，一天應攝取 1.8~2.1 公升水。人體補水需求會因生理和環境因素有很大差異，如在炎熱潮濕環境從事體力勞動或運動的人，需要水分當然會比在涼爽環境久坐不動的人多。

英國科學家研究發現，如果水喝太少，未能達到每日補水目標的人，在高壓情況下，壓力荷爾蒙皮質醇水平會明顯升高，證明即使是輕度脫水，也可能增強身體的壓力反應，久而久之造成更多健康問題。

研究團隊找來兩組健康年輕人進行壓力測試，分別代表每日液體攝取量最低和最高的 25%。 「低液體」組由每天飲用少於 1.5 公升液體，「高液體」組包括定期達到每日建議飲用水量，女性 2 公升，男性 2.5 公升的人。

參與者保持一週的日常飲水習慣，並監測血液和尿液樣本的水合。之後，參與者接受特里爾社會壓力測試 (TSST)，該測試廣泛用於透過模擬求職面試和心算任務，來模擬現實世界的壓力。

兩組人在壓力測試都感到同樣焦慮，心率也經歷類似增加。然而，只有低液體組在壓力測試表現出唾液皮質醇顯著增加，比滿足每日飲水量建議的人高 50% 以上。但低液體攝取組並沒有比喝水較多的人感覺更口渴。

作者指出，喝水量少的人，尿液顏色更深、濃度更高，這是明顯的脫水跡象。一個重要的觀察結果是，脫水與皮質醇對壓力測試的反應性更強有關。皮質醇對壓力反應過度與長期健康狀況不佳有關。

關鍵在加壓素

答案在於人體的水調節系統，與大腦壓力反應中心緊密相連。當身體感覺脫水，無論是液體攝取不足還是流失過多，都會觸發加壓素釋放。加壓素主要作用於腎臟，促進水分再吸收，以維持血液容積和電解質平衡。

這種保護機制是有代價的。持續加壓素釋放會對腎臟造成壓力，腎臟必須更努力濃縮尿液，並維持電解質平衡。加壓素也作用於大腦壓力反應中樞下視丘，增強皮質醇釋放。加壓素雙重作用，有助維持血液容積和電解質平衡，同時也會增加皮質醇。

皮質醇長期升高帶來健康問題

皮質醇是人體的主要壓力荷爾蒙，皮質醇對壓力的反應過度會增加心臟病、糖尿病和憂鬱症的風險。研究人員建議，如果這陣子會處於高壓，譬如要考試或工作有重要任務，隨身攜帶水瓶可能是好習慣，且對長期健康有幫助。

團隊將延續這主題繼續下階段研究，包括觀察飲水不足的人若多補水，是否可減少日常「微壓力」的反應，例如交通堵塞或工作簡報。論文刊登於《應用生理學》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】