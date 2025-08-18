英國遇1976年來最乾旱！節約用水建議竟是「刪舊電子郵件、圖片」

（首圖來源：pixabay）

【文‧林妤柔】

英國政府近日宣布將目前的缺水狀況定義為「全國重大事件」，並建議民眾刪除舊的電子郵件和照片以節省用水，因為資料中心需要大量的水來冷卻系統。但事實上，刪除郵件和照片對節水幾乎沒實質影響，甚至可能使部分採蒸發式冷卻技術的資料中心耗水量增加。

英國政府指出，目前有五個地區正式進入乾旱狀態，另有六個地區長時間處於乾燥天氣，這是自 1976 年以來最乾旱的六個月。此外，英國河川與水庫水位持續下降，而 8 月可能出現第四次夏季熱浪。

為了鼓勵民眾節約用水，英國政府列出多項相對合理的做法，如收集雨水、修理漏水馬桶、利用回收水澆灌植物、縮短淋浴時間，以及停止澆草坪等，以幫助減少用水。不過建議的最後一點，竟然提到「可刪除舊電子郵件和照片，因為資料中心需要大量用水來冷卻系統」。

尷尬的是，英國政府一方面承諾要透過 AI 推動高速經濟成長，另一方面卻提出這種建議，顯得格外諷刺。外媒Tom’ s Hardware 報導，雖然確實部分資料中心會透過蒸發式冷卻消耗大量用水，但主要耗電、耗水來源是 CPU 與 GPU 的運算，而非儲存照片與郵件。

也因此，資料一旦存入儲存設備後，所產生的熱量極少，且通常會進入低功耗或休眠狀態，只有在需要時才會啟動，因此這項建議在技術層面上並不合理。

事實上，整理、搜尋並刪除這些舊檔案的過程，可能比長期儲存它們消耗更多能源與水資源，反而適得其反。此外，如果這些資料是存放在英國境外的資料中心，省下的水也是在於別國境內，這項建議整體來說效益還是不大。

