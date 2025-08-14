水泥叢林快速擴張 研究：人類自然經驗將滅絕

【文‧黃嬿】

19 世紀文學名著簡愛，字裏行間充滿綠意花草，乘載當下主角的思緒，也成為她情緒抒發口，讓讀者可以藉由文字，想像兩百年前的綠意與情感的聯繫。當時自然還能做為世俗紛擾的平衡力量，但現在自然已經離人類愈來愈遠，科學家稱，兩百年來自然已經已經在人類經驗中快速消亡。

現代人處在高壓環境下，愈來愈多醫療機構推廣親近自然，以非傳統醫療方法來改善健康。如芬蘭在國家醫療中心旁邊建立森林，當地醫療中心的患者會在導遊的帶領下在森林中徒步旅行。

芬蘭研究指出，當一組患者參加有導遊的徒步旅行時，他們的心理健康狀況在臨床上明顯提高。芬蘭的森林覆蓋率約為 75％，一直是探索森林健康益處的先驅。芬蘭研究人員認為，森林體驗庇護的感覺有益身心健康，森林與藥物治療結合可幫助緩解焦慮、失眠和疼痛等情緒。

比利時的哈勒博斯森林，每年春天都會開滿風鈴草，被譽為「心靈的活藥局」。對當地人而言，在這個充滿戰爭、經濟威脅及其他緊張局勢的壓力和焦慮時代，森林提供寧靜感。

困難時期，花時間接觸大自然可以成為一劑良藥。比利時布魯塞爾大學社會學教授表示，在新冠疫情之後，30 歲以下的人面臨的壓力尤其大，這個群體可能比老一代人遭受的痛苦更大，他們對自己的未來感到非常不確定。

自然經驗消亡中

然而，自然已經成為一種稀缺。英國德比大學研究人員，透過城市化、社區野生動物消失，以及父母引領孩子與自然接觸等數據，追蹤 220 年來日常生活中自然消失的情況。研究不只發現人與自然嚴重脫節，還發現過去兩百多年間，自然詞彙從書籍中消失，在 1990 年達到頂峰，下降 60.6%。

模型預測，在日益密集的社區中，自然已不復存在，而父母也不再傳承對自然世界的偏好，未來幾代人將持續面臨「經驗消亡」的現象。

父母引領與大幅綠化

模型中測試不同的政策和城市環境變化，發現現代人親近自然的推廣方式根本只是蜻蜓點水。如一些基金會與政府時常舉辦的親近自然活動，並不能有效扭轉自然連結長期下降的趨勢。關鍵在政策，一個城市可能需要綠化程度提高 10 倍，才能扭轉與自然聯繫的下降趨勢。

其他研究發現，父母與大自然的連結是預測孩子是否會親近大自然的最強指標。該研究也證明，更有效的措施是向幼兒和家庭灌輸對大自然的認識和參與，例如森林學校。

研究警告，除非採取深遠的政策和社會變革，否則自然連結程度將持續下降，最有效的干預措施是讓孩子從小接觸大自然，以及徹底綠化城市環境。論文發表於《地球》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】