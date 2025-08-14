快訊

繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

水泥叢林快速擴張 研究：人類自然經驗將滅絕

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
(首圖來源：Pixabay)

【文‧黃嬿】

19 世紀文學名著簡愛，字裏行間充滿綠意花草，乘載當下主角的思緒，也成為她情緒抒發口，讓讀者可以藉由文字，想像兩百年前的綠意與情感的聯繫。當時自然還能做為世俗紛擾的平衡力量，但現在自然已經離人類愈來愈遠，科學家稱，兩百年來自然已經已經在人類經驗中快速消亡。

現代人處在高壓環境下，愈來愈多醫療機構推廣親近自然，以非傳統醫療方法來改善健康。如芬蘭在國家醫療中心旁邊建立森林，當地醫療中心的患者會在導遊的帶領下在森林中徒步旅行。

芬蘭研究指出，當一組患者參加有導遊的徒步旅行時，他們的心理健康狀況在臨床上明顯提高。芬蘭的森林覆蓋率約為 75％，一直是探索森林健康益處的先驅。芬蘭研究人員認為，森林體驗庇護的感覺有益身心健康，森林與藥物治療結合可幫助緩解焦慮、失眠和疼痛等情緒。

比利時的哈勒博斯森林，每年春天都會開滿風鈴草，被譽為「心靈的活藥局」。對當地人而言，在這個充滿戰爭、經濟威脅及其他緊張局勢的壓力和焦慮時代，森林提供寧靜感。

困難時期，花時間接觸大自然可以成為一劑良藥。比利時布魯塞爾大學社會學教授表示，在新冠疫情之後，30 歲以下的人面臨的壓力尤其大，這個群體可能比老一代人遭受的痛苦更大，他們對自己的未來感到非常不確定。

自然經驗消亡中

然而，自然已經成為一種稀缺。英國德比大學研究人員，透過城市化、社區野生動物消失，以及父母引領孩子與自然接觸等數據，追蹤 220 年來日常生活中自然消失的情況。研究不只發現人與自然嚴重脫節，還發現過去兩百多年間，自然詞彙從書籍中消失，在 1990 年達到頂峰，下降 60.6%

模型預測，在日益密集的社區中，自然已不復存在，而父母也不再傳承對自然世界的偏好，未來幾代人將持續面臨「經驗消亡」的現象。

父母引領與大幅綠化

模型中測試不同的政策和城市環境變化，發現現代人親近自然的推廣方式根本只是蜻蜓點水。如一些基金會與政府時常舉辦的親近自然活動，並不能有效扭轉自然連結長期下降的趨勢。關鍵在政策，一個城市可能需要綠化程度提高 10 倍，才能扭轉與自然聯繫的下降趨勢。

其他研究發現，父母與大自然的連結是預測孩子是否會親近大自然的最強指標。該研究也證明，更有效的措施是向幼兒和家庭灌輸對大自然的認識和參與，例如森林學校。

研究警告，除非採取深遠的政策和社會變革，否則自然連結程度將持續下降，最有效的干預措施是讓孩子從小接觸大自然，以及徹底綠化城市環境。論文發表於《地球》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

是否承認巴勒斯坦國 芬蘭內部意見分歧

清華鉈毒案／朱令骨灰安葬 父母發文：一如既往追兇

排泄物轉化生物炭 補充全球肥料短缺

輝達要打造更像人類的機器人 亞光、原相、台達電扮要角

相關新聞

水泥叢林快速擴張 研究：人類自然經驗將滅絕

世紀文學名著簡愛，字裏行間充滿綠意花草，乘載當下主角的思緒，也成為她情緒抒發口，讓讀者可以藉由文字，想像兩百年前的綠意與情感的聯繫。當時自然還能做為世俗紛擾的平衡力量，但現在自然已經離人類愈來愈遠，科學家稱，兩百年來自然已經已經在人類經驗中快速消亡。

不想多生孩子 專家：因為買不起合適的房子

現代人不願生育，或許與個人生涯選擇有關，但對最大多數人的直接影響，無疑是錢的問題，養孩子不只面對的是高育兒費用、競爭壓力，研究發現，最明顯的影響是房價，只要人們有適合養育家庭的房子可住，生育率就可以有感提升。

夜間攝取咖啡因不只提神 研究：還增加衝動行為 尤其是女性

雖然許多研究標榜喝咖啡對身體益處多，但也要挑對時間喝，一項基於果蠅模型的新研究發現，晚上攝取咖啡因明顯增加女性的衝動與冒險行為，男性則較不受咖啡因影響。

揭開困倦背後真實機制 大腦神經元過度放電誘發睡意

為什麼我們會感到疲倦、需入睡補充能量？長久以來，科學界普遍認為是體內一種化學物質過度積累結果，但最新研究表明，誘發睡意真正「開關」可能是大腦神經細胞電荷過載。想像一下你長時間使用的電器因過熱自動斷電，新研究發現大腦也存在類似機制。

50歲左右加速老化 研究：最明顯的是主動脈

先前一項研究發現，人類衰老主要發生在兩個時間點，一個是 44 歲、一次是 60 歲。最近另一項刊登在《細胞》期刊的新研究，透過成年人體內蛋白質分析，再度證實中年是加速衰老的分水嶺，中年之後人體組織和器官的老化軌跡比前幾十年更加陡峭，而血管是衰退最快的器官之一。

不須走到萬步 《刺胳針》：7千步癌症風險降四成

久坐傷身體，但一週要運動三次，大多數人也做不到。現在科學家給我們更容易達成的目標，就是走路，研究發現，如果每天走路步數增加到 2 千步以上，就可明顯降低癌症到心臟病等一系列慢性疾病風險，且會持續到每天增加至 7 千步。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。