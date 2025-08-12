不想多生孩子 專家：因為買不起合適的房子

【文‧黃嬿】

現代人不願生育，或許與個人生涯選擇有關，但對最大多數人的直接影響，無疑是錢的問題，養孩子不只面對的是高育兒費用、競爭壓力，研究發現，最明顯的影響是房價，只要人們有適合養育家庭的房子可住，生育率就可以有感提升。

最近調查 8,000 多名 18~54 歲的美國人不生育的原因，結果為 25% 受訪者將住房成本列為擔憂因素，30% 擔心兒童養育費用，26% 表示希望有更多休閒時間。但所有因素中，住房成本對家庭規模的整體影響最大。

美國保守派智庫家庭研究所報告顯示，住房成本是阻礙美國人生育盡可能多孩子的最大因素。住房成本上漲最快的地區，出生率下降幅度最大。

美國國家經濟研究局研究發現，1990 年代和 21 世紀初，房價上漲 10% 導致無房人口的生育率下降 1%。另一篇研究發現，1930 年代頭期款實施後，年輕人更容易擁有住房，間接多出 300 多萬新增人口出生，反應住房所有權熱潮，有助於創造嬰兒潮。

現在房價飆升，一半美國租戶無力負擔房租，越來越多 20~30 代年輕人難擁有自己的房子。 2024 年首次購屋者的典型年齡為 38 歲，創歷史新高。60% 的 Z 世代擔心自己可能永遠買不起房子。缺乏負擔得起的穩定住房，加深許多年輕人對生育孩子的經濟擔憂。

房子大一點孩子就多一點

IFS 生育倡議計畫專家表示，住房是家庭面臨的最大負擔能力障礙，也是每個人在考慮生育問題時首先想到的事情，問題不只在於住房成本，還在於最吸引家庭的住房類型，那些位於安全、步行可達且學校條件良好的社區，擁有兩居室或以上臥室的住房，非常稀少。

他直言，「人們想要更大的成長空間，如果公寓更多臥室，就會更有興趣生孩子。」現在在美國，適合家庭居住的經濟適用房，越來越多被轉移到偏遠的郊區和農村地區，城市地區的住房愈來愈小。

改善居住權解決人口下降問題

住房影響生育率的體現不只在美國，一篇研究巴西住房信貸彩票的研究也顯示，早期獲得房屋所有權，可明顯提高生育率。作者指出，雖然全球生育率下降通常被視為城市化、教育和家庭動態演變的結果，但巴西實驗顯示，物質條件，尤其是住房也是家庭選擇的關鍵決定因素。

住房透過負擔能力、穩定性，以及遷往更佳環境來影響計劃生育，隨著生育率下降看似無解，將引爆人口危機，住房政策不只是提供住所，還能影響人口結構，透過確保年輕家庭能夠擁有穩定、寬敞的住房，政府或許有助於緩解生育率持續下降的趨勢。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】