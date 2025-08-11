夜間攝取咖啡因不只提神 研究：還增加衝動行為 尤其是女性

快訊

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：AI 生成）
【文‧Emma stein】

雖然許多研究標榜喝咖啡對身體益處多，但也要挑對時間喝，一項基於果蠅模型的新研究發現，晚上攝取咖啡因明顯增加女性的衝動與冒險行為，男性則較不受咖啡因影響。

當為了輪班工作或學習熬夜，許多人拿起咖啡提神，但他們可能未意識到咖啡因除影響睡眠，還可能影響決策品質。

鑑於咖啡因的受歡迎程度，一群科學家想探討咖啡因是否可能控制其他行為，於是利用黑腹果蠅（Drosophila melanogaster）模型設計一系列實驗，包括不同咖啡因劑量、夜間攝取或白天攝取，再測量果蠅於強風刺激下的抵抗能力以評估衝動性。

正常情況下，果蠅暴露於強烈氣流會停止移動，但實驗發現夜間攝取咖啡因的果蠅表現出衝動行為，在令人不舒服的強風條件下仍魯莽起飛，而白天攝取咖啡因的果蠅並並未出現相同魯莽行動。

研究人員還發現明顯性別差異，儘管體內咖啡因含量差不多，但雌性果蠅被夜間咖啡因誘發出的衝動性明顯高於雄性果蠅。

雖然並非人體實驗，但團隊仍提醒需在夜間工作的輪班工人、醫生、警察等職業，這項發現尤其重要，咖啡因影響大腦中與決策、控制能力相關的區域，負面衝動決策可能帶來嚴重後果，尤其是女性。

新論文發表在《iScience》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

揭開困倦背後真實機制 大腦神經元過度放電誘發睡意

為什麼我們會感到疲倦、需入睡補充能量？長久以來，科學界普遍認為是體內一種化學物質過度積累結果，但最新研究表明，誘發睡意真正「開關」可能是大腦神經細胞電荷過載。想像一下你長時間使用的電器因過熱自動斷電，新研究發現大腦也存在類似機制。

50歲左右加速老化 研究：最明顯的是主動脈

先前一項研究發現，人類衰老主要發生在兩個時間點，一個是 44 歲、一次是 60 歲。最近另一項刊登在《細胞》期刊的新研究，透過成年人體內蛋白質分析，再度證實中年是加速衰老的分水嶺，中年之後人體組織和器官的老化軌跡比前幾十年更加陡峭，而血管是衰退最快的器官之一。

不須走到萬步 《刺胳針》：7千步癌症風險降四成

久坐傷身體，但一週要運動三次，大多數人也做不到。現在科學家給我們更容易達成的目標，就是走路，研究發現，如果每天走路步數增加到 2 千步以上，就可明顯降低癌症到心臟病等一系列慢性疾病風險，且會持續到每天增加至 7 千步。

九個家庭掌控15%財富 研究：矽谷是社會崩潰的縮影

矽谷因貧富差距走向失控狀態，富人擁有更多財產不是主要問題，而是其他人得不到基本生活安全保障。經濟學家警告結構性問題將帶來社會崩潰。最新研究顯示，過去十年矽谷貧富差距擴大速度是美國全國的兩倍，矽谷財富不均加劇，九個家庭控制 15% 的財富，同時矽谷無家可歸者劇增，與極端富人生活圈成為兩個分化的世界。

男性忙工作女性忙孩子 研究：40 歲後獨處時間都會增加

最近一篇研究調查美國兩性在人生各階段與誰共度時光，總結了幾個亮點，一是友誼在青少年晚期達到頂峰，進入職場和建立家庭後就迅速下降，成年後，男性在工作期間會花更多時間與同事相處，而女性幾乎在各個年齡層都會花更多時間陪伴孩子。最後無論男性與女性，獨處的時間都會隨著年齡增長而穩定增加，老年時每天獨處的時間會超過 8 小時。如何度過這段獨處時光，將是老化社會面臨的新課題。

