夜間攝取咖啡因不只提神 研究：還增加衝動行為 尤其是女性

【文‧Emma stein】

雖然許多研究標榜喝咖啡對身體益處多，但也要挑對時間喝，一項基於果蠅模型的新研究發現，晚上攝取咖啡因明顯增加女性的衝動與冒險行為，男性則較不受咖啡因影響。

當為了輪班工作或學習熬夜，許多人拿起咖啡提神，但他們可能未意識到咖啡因除影響睡眠，還可能影響決策品質。

鑑於咖啡因的受歡迎程度，一群科學家想探討咖啡因是否可能控制其他行為，於是利用黑腹果蠅（Drosophila melanogaster）模型設計一系列實驗，包括不同咖啡因劑量、夜間攝取或白天攝取，再測量果蠅於強風刺激下的抵抗能力以評估衝動性。

正常情況下，果蠅暴露於強烈氣流會停止移動，但實驗發現夜間攝取咖啡因的果蠅表現出衝動行為，在令人不舒服的強風條件下仍魯莽起飛，而白天攝取咖啡因的果蠅並並未出現相同魯莽行動。

研究人員還發現明顯性別差異，儘管體內咖啡因含量差不多，但雌性果蠅被夜間咖啡因誘發出的衝動性明顯高於雄性果蠅。

雖然並非人體實驗，但團隊仍提醒需在夜間工作的輪班工人、醫生、警察等職業，這項發現尤其重要，咖啡因影響大腦中與決策、控制能力相關的區域，負面衝動決策可能帶來嚴重後果，尤其是女性。

新論文發表在《iScience》期刊。

