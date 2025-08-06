50歲左右加速老化 研究：最明顯的是主動脈

【文‧黃嬿】

先前一項研究發現，人類衰老主要發生在兩個時間點，一個是 44 歲、一次是 60 歲。最近另一項刊登在《細胞》期刊的新研究，透過成年人體內蛋白質分析，再度證實中年是加速衰老的分水嶺，中年之後人體組織和器官的老化軌跡比前幾十年更加陡峭，而血管是衰退最快的器官之一。

與大多數其他哺乳動物相比，人類的壽命非常長，但衰老的過程不是線性的，而是爬山一樣的過程，童年快速成長到成年早期的穩定期，之後幾十年就會加速衰老。過去科學家對單一器官功能衰老模式還沒十分了解，一組科學家收集 76 名年齡在 14~68 歲之間、死於意外腦部外傷的器官捐贈者的組織樣本以及血液樣本，研究不同組織中蛋白質如何隨時間變化。

樣本涵蓋人體的七個系統，分別是心血管系統，包括心臟和主動脈、消化系統包括肝臟、胰臟和腸道、免疫系統包括脾臟和淋巴結、內分泌系統包括腎上腺和白色脂肪、呼吸系統包括肺部、外皮系統包括皮膚，以及肌肉骨骼系統。

研究人員建立不同系統中的蛋白質目錄，並記錄個別水平如何隨著年齡的增長而變化，接著與疾病及相關基因的資料庫進行比較，發現 48 種與疾病相關的蛋白質表達，會隨著年齡的增長而增加，包括心血管疾病、組織纖維化、脂肪肝疾病和肝臟相關腫瘤。

主動脈將衰老蛋白質輸送到全身

研究發現，腎上腺是荷爾蒙分泌的「引擎」，腎上腺蛋白質水平變化早在 30 歲時就開始顯現，但最明顯的變化發生在 45~55 歲之間，在這個年齡段，許多組織經歷明顯的蛋白質組重塑，其中最大的變化發生在主動脈，代表該系統對老化具有很強的敏感性，胰臟和脾臟也表現出持續的變化。

一種名為 GAS6 的蛋白質隨著捐贈者年齡的增長，在主動脈中的含量會升高，研究人員認為，它可能在引發全身老化的過程中發揮核心作用。實驗當中，研究人員從老鼠主動脈中分離出 GAS6，並將這種蛋白質注射到幼鼠體內，結果發現，與未接受注射的老鼠相比，接受此蛋白質注射的實驗動物，在身體機能、握力、耐力以及平衡和協調能力均有所下降，血管也出現明顯老化跡象。研究人員認為，「血管似乎充當一條管道，將促進衰老的分子輸送到全身」。

老化是複雜的過程

研究再度證實，人類老化是一個複雜的、逐步的過程，涉及不同的系統，這項研究目的是構建一個涵蓋整個人類衰老過程 50 年的綜合性多組織蛋白質組圖譜，闡明衰老器官蛋白質失衡背後的機制，並揭示普遍和組織特異性的衰老模式。作者指出，研究老化在特定時期如何影響身體的特定部位，有助於簡化老化過程，發展醫療干預措施。

老化是人生的一部分，但健康老化是中年之後每個人都可以追求的目標，定期運動、健康飲食、良好的睡眠、保持社交聯繫與心智活動，這些基本的健康習慣可以讓人們優雅的老化，享受老年生活帶來的益處。

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