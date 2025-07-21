男性忙工作女性忙孩子 研究：40 歲後獨處時間都會增加

【文‧黃嬿】

最近一篇研究調查美國兩性在人生各階段與誰共度時光，總結了幾個亮點，一是友誼在青少年晚期達到頂峰，進入職場和建立家庭後就迅速下降，成年後，男性在工作期間會花更多時間與同事相處，而女性幾乎在各個年齡層都會花更多時間陪伴孩子。最後無論男性與女性，獨處的時間都會隨著年齡增長而穩定增加，老年時每天獨處的時間會超過 8 小時。如何度過這段獨處時光，將是老化社會面臨的新課題。

調查追蹤 2010~2023 年各個年齡層的日常活動，結果發現，青少年時期的時間主要由家人和朋友主導，但高中畢業後，這種平衡發生巨大變化。

一旦進入 20 歲，與朋友家人相處的時間就會減少，工作就會占據主導地位。男性在 25~55 歲黃金工作年齡階段，與同事相處的時間比女性更多，女性在各個年齡層都花更多時間陪伴孩子，在 30 多歲時達到峰值，每天陪伴時間超過 5 小時。

中年後只剩下自己與伴侶

但到 60 歲，社交圈就開始縮小。與同事相處的時間急遽減少，孩子們也大多不在家，唯一不變的是伴侶相處時間在老年時期保持穩定，男性和女性每天與伴侶相處的時間都在 3~5 小時左右，特別是對男性而言，許多人在 70 多歲時與伴侶相處的時間比任何其他人生階段都要多。

40 歲後穩步增加的時間就是獨處時間。獨處的時間隨著年齡的增長而增加，到 80 歲時每天會達到 8~9 小時。雖然這不一定等於孤獨，許多人喜歡獨處，但確實凸顯老化的社會轉型。

孤獨是老化社會的課題

孤獨和獨處是不同的。獨處是客觀狀態，孤獨是一種主觀經驗，即使周圍都是人，仍然會感到被忽視，與世隔絕的感覺。大量研究強調，孤立或孤獨感可能導致身心疾病，孤獨感增加的死亡風險相當於每天吸菸 15支，甚至超過肥胖或缺乏運動。孤獨感與心臟病、心理健康問題和過早死亡風險增加有關。

研究估計，每小時約有 100 人，每年超過 87.1 萬人死亡與孤獨有關，全球六分之一的人口受孤獨影響。美國 2020 年研究發現，超過三分之一的 45 歲以上成年人感到孤獨，近四分之一的 65 歲及以上成年人，被認為處於社會孤立狀態，促使一些國家將這一困境轉化為政策議題，並被列入公共衛生議程，如英國與日本都設有應對孤獨的專門政府主管單位。

社會關係被認為是與長壽和幸福最密切相關的因素，其中的關鍵是在社會關係中感覺被需要和有用。法國一項研究發現，感覺自己沒用的老年人更容易殘疾，日本研究發現，感覺自己沒用的老年人，六年內死亡的可能性是其他人的兩倍。芬蘭研究發現，75 歲及以上的老年人在感到被需要時，10 年內死亡的可能性較小。美國研究發現，那些覺得自己不再被需要的老年人罹患重病或死亡的可能性，是其他人的四倍。

無論現階段在忙工作還是孩子，中年過後，每個人都會迎來更多獨處時間，安排好後半段人生，避免獨處造成孤獨的有害影響，是健康老化的關鍵，也是老化社會需面對的新課題。