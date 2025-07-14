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高溫引發熱焦慮 專家：年輕人風險更大

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：pixabay)
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【文‧黃嬿】

大腦是一個容易受到熱量嚴重影響的器官，進入夏季的連日高溫，容易導致一系列身體不適之外，認知功能短暫受影響，感覺疲倦、頭痛、頭暈，也會造成情緒失調和暴力行為增加。印度研究就發現，長期高溫會增加精神疾病的風險，而處在壓力爆表邊緣的年輕一代，更是氣候變遷下的脆弱族群。

因暖化獨有的心理健康問題愈來愈多，心理學家創造「熱焦慮」一詞，是指由炎熱天氣或高溫引發的擔憂、不適或不安。它也被稱為「熱壓力」，長時間暴露在高溫下會使人體處於緊張狀態，啟動人體的戰鬥或逃跑反應，導致腎上腺素和皮質醇水平升高，引發焦慮、煩躁、情緒波動，並擾亂睡眠。美國心理學家表示，氣候焦慮目前還沒有正式的臨床診斷，對許多人來說表現就像創傷反應一樣，也與季節性情感障礙 (SAD) 有相似之處。

高溫對中低收入國家心理健康的影響，比西方國家或高收入國家更大。大多數中低收入國家位於全球南方，比西方國家更熱更潮濕。研究指出，自 1990 年以來，印度的精神疾病發生率增加一倍，每七名印度人中就有一人患有精神疾病。印度的精神健康保健服務有限，常見精神疾病的治療缺口高達80%

2023 年《柳葉刀》一項研究預測，因為氣候壓力，2025 年印度的精神疾病負擔將增加 23%。印度科學家表示，2025 年印度北方邦熱浪期間，醫院每天接診上百例精神病病例，凸顯升溫對精神健康造成的緊迫影響。

城市環境中的危機尤其嚴重，人口稠密的城市會累積熱量，「熱島效應」加劇居民的心理壓力，因此科學家已經發現，在夏季持續遭受高溫的城市和半城市人口中，焦慮症發作、心身疾病和情緒失調的發生率明顯上升，研究人員稱之為「心理健康挑戰的完美風暴」。印度也發現 2025 年熱浪期間年輕人的焦慮症和情緒障礙更多。

專家分析，青少年和年輕人很容易受到傷害，因為他們體內的荷爾蒙分泌增加、數位科技過度刺激、學業壓力和社會脫節，所有這些都會加劇炎熱帶來的「心理影響」。兒童和老年人也會因控制體溫的能力下降而受到影響，如果不小心處理，可能會演變成嚴重的心理健康問題。

氣候和天氣不只影響我們的情緒，也影響我們與自己和他人的關係。天氣太熱時，人們容易煩躁，長時間的寒冷也會使一些人情緒低落。科學家呼籲，隨著氣候變遷，極端氣溫出現時間更長，解決氣候焦慮，是公共衛生和心理健康的關鍵交匯點，需要醫療服務提供者和政策制定者立即關注。

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