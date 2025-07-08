百年爭論落幕 新研究發現大腦到老仍能形成新神經元

【文‧Emma stein】

幾十年來，我們都認為人類大腦在童年後就停止形成新神經元，但一項具里程碑意義的新研究顛覆此教條，提供迄今最明確證據表明老年人大腦仍持續形成新神經元。

1900 年代初期，第一個詳細描繪神經元結構、公認為現代神經科學之父的科學家桑地牙哥·拉蒙卡哈（Santiago RamónY Cajal）提出，成年人神經系統幾乎不具備再生能力，引導了後面幾年神經科學主要研究脈絡。儘管神經學家們後來意識到大腦在出生後會持續發育，但這和大腦神經再生不同，大腦約 30 歲左右發育成熟，而多數神經學家仍認為大腦神經再生過程止於童年階段。

後來越來越多研究開始挑戰權威，比如一些研究人員從動物實驗觀察到，小鼠、大鼠、非人類靈長類動物的齒狀迴（Dentate gyrus，DG）中心會產生新的腦神經元。

2013 年，瑞典卡羅林斯卡學院神經科學家 Jonas Frisén 領導的團隊以創新碳定年技術評估神經元年齡，發表證據指出成年人的海馬迴（Hippocampus）可以形成新神經元，在當時成為頭條新聞，但一部分神經科學家仍持懷疑態度，未被說服。

成人腦組織樣品取得基本上來自屍檢或手術，而樣品處理方式──投入防腐劑前放置多久時間、使用的化學物質、切片厚度等，都可能導致新生細胞難以發現，因此取得優質成人腦組織樣品進行研究仍極具挑戰性，比如 2018 年春天，僅隔一個月發表的 2 篇不同神經再生研究得出完全相反結論。

最近，卡羅林斯卡學院團隊使用新技術克服挑戰，明確證據表明成人大腦仍攜帶神經幹細胞，它們會生長、分裂最終成為新的成熟神經元。

新生神經細胞源自負責記憶的大腦區域

如果大腦隨年齡增長仍不斷生長新神經元，那麼我們應能發現神經祖細胞（neural progenitor cell），只是過去缺乏直接證據。為了尋找這些細胞，團隊合併多種先進方法弄清個體腦細胞特徵、追蹤單細胞核表達基因，分析介於 0～78 歲的死後大腦樣品。

整體而言，研究人員從這些樣品檢查超過 400,000 個獨立細胞核，發現儘管個體之間存在差異，仍鑑定出處於不同發育階段的神經細胞，同時確認新生神經細胞起源自海馬迴內的齒狀迴。

海馬迴（Hippocampus）是組成大腦邊緣系統的一部分，對短期記憶、長期記憶、空間定位等功能發揮重要作用，在記憶鞏固過程中，海馬迴有助將新記憶穩定儲存在腦皮層的長期記憶區域，齒狀回則是海馬結構一部分。

這項研究找到明確的神經再生證據，可望終結成年人腦能否長出新神經元的長期爭論。特別有趣的是個體之間存在明顯差異性，研究人員表示，有些成年人腦組織樣品含豐富神經祖細胞，但有些成年人相對較少，可能有助解釋人們罹患神經、心理疾病的不同風險程度。

若能找到提高成年人大腦新神經細胞生長能力的安全方法，便能嘗試治療相關疾病，比如阿茲海默症。

新論文發表在《科學》（Science）期刊。

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