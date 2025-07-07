不願當白領奴隸 專家：年輕人兼職就是正職

【文‧黃嬿】

年輕人愈來愈重視生活與工作平衡，畢業後不像前幾代急著找正職工作，每天過安穩的打卡生活，一輩子與同事競逐同樣職涯階梯。現在他們在零工經濟時代，身兼多種工作，希望快速貢獻所長，也給自己更可掌控時間的人生。

年輕人工作模式已發生轉變。愈來愈多畢業生及畢業一兩年的年輕人，都不打算找份辦公室工作，大學時在哪打工，畢業後就繼續。年長點的也有這趨勢，臺北大學法律系畢業的女性受訪者，現在 30 歲，從事三種兼職，百貨公司當櫃姐，還幫忙做驗屋文書處理，她說以前在律師事務所工作，對那種生活感到厭倦，寧可做兼職，更自由。

這是興趣結合自主性共同運作的工作模式變化，正朝專業自由工作者發展。人力銀行調查發現，畢業生夢幻職業，大部分都是自由工作者，如第一名 YouTuber，甚至街頭藝人、外送員都榜上有名，還有畫家、音樂家、歌手、漫畫家、演員、健身教練。傳統辦公室職位除工程師、網站小編、公務員外幾乎沒有。女生也是希望當作家、YouTuber、服裝設計師、歌手、演員、舞者等。

求職平台 Upwork 調查，Z 世代員工更喜歡有活力和靈活性的職位，能發展專業技能，對職業發展軌跡有更多控制權。

跳槽是累積技能

職業學校與證書也愈來愈取代高學歷，成為另一種自我價值的證明。職場忠誠度似乎也成過去，年輕人把正職當成累積經驗的跳板，視自己為自由人，不同公司與職位學習，構建自己的技能組合。

紐約大學職涯專家表示，他的時代，一份工作至少五年才會考慮跳槽，現在六個月經歷就可以寫進履歷，兩年跳槽更正常，直言「人們心態已大不相同了」，老一輩人可能認為的跳槽，Z 世代認為是職業規劃。

企業因應範式轉變

企業為了迎合這群人，美國有一些企業以零工經濟的方式發薪水。雇主表示，年輕人更喜歡像做兼職那樣，得到即時報酬，他直言，現在已不是與其他企業競爭人才，而是與零工經濟競爭。

企業管理有種團隊模式叫做老虎隊 (Tiger Teams)，由多領域專家組成，目的是快速有效解決複雜、高風險的挑戰或問題。這些團隊通常是臨時性，跨部門合作，且成員有不同專業知識和背景。

有些企業應徵年輕世代，合約為一週上班三天，正職的話就是把他們納入老虎隊編制，讓年輕員工更快輪替不同計畫，不同專業都接受訓練，既提供多樣性，也提供導師指導的機會。德勤調查發現，86% 的 Z 世代員工渴望有導師指導。

許多老一輩的人看到年輕人畢業後還繼續打工，批評他們是逃避責任，但他們只是不願像從前的人一樣奴，畢業後進入辦公室，從影印、倒茶小妹等無關緊要工作開始，熬個好幾年才能獨當一面。

零工經濟不再是異類，對許多 Z 世代來說，正在成為常態，無論跳槽用正職累積經驗，或兼職路上當專業打工人，穩定性已不是優先事項，他們只想更投身社會，貢獻專長。

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