嚮往更好的生活 中國富豪正在移居日本

【文‧黃嬿】

如果你有錢，想要離開自己國家，無論是因為教育體系、未來發展、生活品質，或只是因為氣候等因素，不考慮語言的話，通常會希望移民到歐美國家，但這幾年，保守風氣的日本也逐漸吸引亞洲富豪，在最新移民報告中，日本成為香港之後，吸引高淨值人士的目的地。

高淨值人士移民會帶來財富和人才的湧入，對國家來說是一筆巨大的紅利，如一位企業家帶來 1 千萬美元，就等於一國創造 1 千萬美元的出口收入，富豪也會投資當地股市，以多元化股票投資組合。這些高淨值人士有兩成是創業者，他們在新的國家創辦企業，為當地創造就業機會。此外，超級富豪會帶來更巨大的機會，2024 年《財富》500 強企業，有 230 家公司是由「新美國人」創立，這 230 家公司在全球僱用超過 1,550 萬名員工，反映超級富豪在創造就業機會和經濟成長方面的重要性。

沒有一國樂見富豪出走，然而今年，中國與英國、印度、韓國、俄羅斯和巴西將是高淨值人士人數流失最多的國家，這些人都遷往何處？根據最新報告，2020 年房地產市場崩潰後國內經濟不穩定，以及全球地緣政治不確定性之後，中國富豪開始尋求在其他國家建立基地，日本就是其中之一。

亞太地區，新加坡將迎接 1,600 名、澳洲 1,000 名、香港 2025 年吸引 800 名高淨值人士。再來就是移居日本 600 人，高於去年 400 人，主要來自後疫情時代的中國富豪。報告分析，生活水準、醫療保健及安全保障是日本吸引中國富裕移民的因素之一。東京、大阪、京都和神戶通常是移民的主要目的地。

近期日本股市的強勁表現，也使日本對創業家更具吸引力。但生活方式和家庭因素也是一個因素，東京大學被廣泛認為是亞洲最好的大學。2025 年泰晤士高等教育亞洲大學排名，東京大學位列該地區第五。

高房價與高稅率

日本房價上漲與低利率與寬鬆政策，日圓貶值等投資因素有關，但移民也是推高日本大都市房價的因素之一。東京房地產經濟研究所報告顯示，東京吸引許多中產階級和富裕的中國移民，2024 年市中心新建公寓的平均價格較 2022 年上漲近 40%，達約 78 萬美元，遠高於東京大都會區公寓的平均 55 萬美元。

對富豪來說，日本確實有弊端，就是稅率。新加坡和香港的稅率較低，長期以來一直是吸引企業總部和富豪的最大誘因。日本最高所得者稅率為 45%。香港最高稅率為 17%，新加坡為 24%。

雖然全世界的高淨值人士移民目的地名單沒有台灣，但台灣也不太需要有錢移民。瑞信 2024 年全球財富報告，全球 56 國，52 國百萬美元富翁數量還會成長。到 2028 年，台灣增幅將超過 50% 居榜首。

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