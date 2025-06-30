X世代最焦慮 研究：一人賺錢養家的時代已過去

【文‧黃嬿】

美國應該是這幾年發達國家物價上漲最可怕，日前調查詢問美國人，年收入要多少才夠，結果顯示，超過 25% 美國人認為需要至少 15 萬美元才能感到經濟安全。超過四分之三的美國人表示，他們目前感覺經濟不安全，尤其處於三明治 X 世代的人。

財務安全感是指「既能支付帳單和日常必需品，又能有餘錢用於外出就餐和度假」。現在感覺有餘裕的人愈來愈少。雖然超過 25% 美國人表示，如果能賺到 15 萬美元，就會感到財務安全，但 45% 受訪者表示，需要至少賺到六位數才開始感到安全。

過去三年快速通貨膨脹，削弱家庭購買力，使得美國人更難以依賴目前的薪資來維持生活。根據紐約市消費金融服務公司 Bankrate 數據，2020 年 1 月當時，年收入 10 萬美元的薪資與 124,353 美元的購買力相同，意思是如果這位年薪 10 萬美元的員工在 2020 年至 2025 年期間沒有加薪，他們實際上就損失 2.4 萬美元的薪水。

報告分析，金融不穩定感日益增強是由多種因素造成的，絕大多數人的薪資一直停滯不前，而物價卻持續上漲，商品成本並非唯一上漲的主要支出，還有兒童保育、汽車貸款、房屋保險、未償還的學生貸款餘額，當然還有房租。

疫情之後科技業前途似錦，許多人趁跳槽來加薪，但現在許多公司已經放緩或停止招聘，使這種加薪途徑更加困難。再加上每個人都感受到的政治不穩定，影響經濟看法，現在還要面臨 AI 的威脅， 像調查發現，高達七成的美國人認為未來工作會不保，比例相當金融危機時期。

X 世代財務焦慮最重

調查當中，所有美國成年人都受到當今大環境影響財務感受，但 X 世代可能是受衝擊最嚴重的族群之一。X 世代目前年齡在 45~60 歲之間的人已經工作幾十年，其中最年長的人距離退休年齡至少還有七年。

84% 的 X 世代受訪者認為他們的薪水不足以讓他們感到經濟安全，80% 的 Z 世代受訪者有同樣的感受，千禧世代和嬰兒潮世代的受訪者分別有 79% 和 69% 的感受。

X 世代是經歷最多的「財務創傷」的一代，他們的職業生涯即將結束，同時還要照顧孩子和年邁的親人，並應對充滿挑戰的現代金融環境。X 世代在經濟大衰退期間也處於黃金收入年齡，那段期間他們的機會盡失，因公司裁員凍薪，許多正值 30 多歲的人失去升職加薪的機會，當經濟逐漸好轉後，少數機會又給了更年輕的千禧世代。

種種因素導致雙薪家庭已經成為生存模式。過去一個從事全職工作的人，可以負擔得起房子、交通、撫養孩子，並有足夠的剩餘來享受生活，現在這種田園詩般的美夢已經成為過去。

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