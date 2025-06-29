全球百萬美元富豪大增 研究：多數人只是房奴

【文‧黃嬿】

資產 100 萬至 500 萬美元的百萬富翁數量飆升中，瑞銀集團 (UBS) 最新報告，去年全球有近 5,200 萬名「普通」百萬富翁，是 2000 年四倍。百萬富翁將成新中產階級，且這些人不覺得自己很有錢。

瑞銀百萬美元富翁計算方式是指淨資產，包括現金與存款、股票、基金、債券等金融資產，以及退休帳戶，還有其他投資如黃金、藝術品、企業持股，以及房地產。扣除負債，包括抵押貸款、信用卡債、學貸與個人貸款等。過去 20 年來百萬富翁人數暴增四倍，考慮到通貨膨脹，2024 年的普通百萬富翁數量也是 2000 年 2.5 倍。

北美成年人平均財富成長超過 11%，去年成為最富有的區域，平均財富達 593,347 美元，其次是大洋洲和西歐。不過，以國家劃分，瑞士成年人平均財富排名第一，達 687,166 美元。美國則位居第二，平均財富為 620,654 美元，香港則以 601,195 美元位居第三。台灣人平均財富為 31.2 萬美元。

雖然美國的個人平均財富並非最高，但它是百萬富翁最多的國家，占全球總數的 40%，約為排名第二的中國的四倍。去年，美國每天就增加 1 千名百萬富翁。美國百萬富翁總數接近 2,400 萬人，目前約占美國成年人口的 7%。百萬富翁也是美國成長最快的人口群體之一。

瑞銀全球財富管理首席經濟學家表示，百萬富翁不再是《大富翁》漫畫人物，而涵蓋人口很大部分。瑞銀發現，房地產價值的成長是通常百萬富翁崛起的最大因素，此外是匯率。

只是房屋價值上漲

許多人不知不覺累積七位數財富，社群網站有些美國人表示，剛知道自己身價超過百萬美元。有些人說只能勉強糊口，原因是「房奴」，住在昂貴的房子裡，付完房貸後所剩無幾。

某網友說，從來不花大錢度假，開 2016 年本田汽車，行駛 17.5 萬英里，住在加州文圖拉縣，當地房價中位數目前超過 80 萬美元。

另一名網友表示，先生有一棟價值 200 萬美元的房子，現在貸款 100 萬美元。他說，房屋淨值嚴格講是百萬富翁，但房屋價值飆升對每月開支沒什麼幫助。

某保險業員工說，他才發現自己竟然是百萬富翁，雖一家三口住在丹佛連棟別墅，但仍要精打細算過日子。某對嬰兒潮夫妻表示，由於長期投資和節儉，淨資產現在有 400 萬美元，生活在房價飛漲的小鎮，但不覺得自己發財。

許多百萬富翁說，很難形容生活有多平凡。分析師表示，雖然每人都過得好多了，但不一定有成為有錢人的感覺。

瑞銀報告，台灣有 75.9 萬名百萬美元富翁，全球排名第 15，受益 AI 與半導體等科技產業，三年後百萬美元富翁人數還會大增 47%。但台灣每位成年人財富中位數只有 11.4 萬美元。

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