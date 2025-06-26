年輕人不快樂 研究：與極端高溫有關

【文‧黃嬿】

極端高溫將是地球常態，科學家警告，現在的兒童一生都將生活在高溫的威脅當中，高溫會影響心理健康，對尚未發育完全的兒童與青少年影響更大。科學家擔憂，人類社會對高溫的適應與應對能力，還沒有做好準備。

人體在攝氏 37℃ 時最佳運作，如果在炎熱乾燥的天氣中沒有補充足夠的水分，身體就會脫水，血液變稠，心臟可能無法向大腦輸送足夠的氧氣。此外，人腦會消耗 20% 的能量，因此需要有效散熱，在炎熱潮濕的環境中，出汗無法充分冷卻身體和大腦，會導致熱衰竭，症狀包括虛弱、頭暈和頭痛，甚至中暑。

即使是身體健康的人，高溫會讓人出汗、脫水、心跳加速、頭痛、失眠、食慾不振等身體不適，就足以導致煩躁、焦慮與疲憊。人體為了散熱會使血管擴張，血壓降低進而影響精神清晰度與情緒穩定。

大腦中的正面力量減弱

除了身體感受不舒服之外，高溫會干擾血清素與多巴胺等與快樂與動機有關的神經傳導物質分泌與功能，結果是感覺低落、失去興趣與意志力下降。

專家分析，熱壓力會啟動人體的「戰鬥或逃跑」反應，增加壓力荷爾蒙，並減少血清素分泌，血清素是一種重要的情緒穩定劑。結果就是，即使沒有真正的誘因，人們也可能感到焦慮、煩躁或無緣無故憤怒，這也是人們在熱浪期間容易暴怒的原因之一。

因此天氣越熱，攻擊性行為越高，從路怒症到家庭糾紛，氣溫升高都與衝動、情緒化行為的增加有關。科學家認為，這是由於血清素活性降低，以及大腦的情緒和威脅檢測中心杏仁核興奮度增強共同作用的結果。

高溫影響青少年心理健康

最近發表在《情緒障礙雜誌》上的一項中國研究發現，在農村地區的學生中，熱浪與心理健康問題之間的關聯更為密切。研究團隊為了解氣候變遷與心理健康之間的關係，分析近 2 萬名中國青少年的數據，年齡介於 10~18 歲之間。

研究結果令人驚訝，暴露於熱浪的時間越長，患有憂鬱症、焦慮，以及兩種疾病同時發生的風險就越大。報告顯示，熱浪強度每增加一個單位，罹患憂鬱症的風險就會增加 13%，罹患焦慮症的風險就會增加12%，其中農村地區與男性的上升幅度更大。

青少年是一群正在經歷重大生理、社交和情感變化的群體，憂鬱和焦慮已成為全球青少年致殘的主要原因，預計隨著全球氣溫上升，這兩種情況都將惡化。這項研究凸顯將心理健康視為氣候適應力其中一環的重要性，呼籲學校、家庭和政策制定者在極端天氣事件期間，加強對脆弱人群與精神疾病患者的監測之外，也應特別關注青少年心理健康。

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