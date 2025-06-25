每天1~3杯黑咖啡 新研究：勿過度調味便有益健康

【文‧Emma stein】

多數研究相信喝咖啡對健康具正面影響，實際上咖啡健康程度具體取決於你的調味。研究人員表示，適量飲用純黑咖啡或少糖少脂的咖啡能降低約 14% 死亡風險，但若害怕咖啡苦澀味而添加過多糖或奶精，咖啡便失去健康效益。

《營養學》（Nutrition）期刊新論文，研究人員指出喝咖啡有助降低死亡風險，關鍵在以正確方式飲用。新的研究樣本涵蓋 46,000 多名美國成年人，追蹤時間將近 20 年（1999~2018 年），詳細記錄受試者飲食習慣與死亡資料。

分析結果表明，與完全不喝咖啡的人相比，喝原味黑咖啡或僅加微量糖（每杯小於 2.5 公克，約半茶匙）、奶精的人死亡風險降低 14%，但當咖啡中添加過多糖與奶精，咖啡好處就會完全消失。

此外，每天喝 1 杯咖啡或 2~3 杯咖啡益處不相上下，前者總死亡率風險下降 16%，後者總死亡率下降 17%，顯示咖啡就算多喝幾杯也不會產生額外益處。

當然，這些數據可能沒有考慮受試者從事其他有益身體健康的活動或行為，僅單純探討咖啡攝入量（包括額外添加的糖、脂肪）與死亡風險關聯，但研究結果至少提醒我們，咖啡健康好處會因添加物減弱，最好的選擇還是原味。

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