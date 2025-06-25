每天1~3杯黑咖啡 新研究：勿過度調味便有益健康
【文‧Emma stein】
多數研究相信喝咖啡對健康具正面影響，實際上咖啡健康程度具體取決於你的調味。研究人員表示，適量飲用純黑咖啡或少糖少脂的咖啡能降低約 14% 死亡風險，但若害怕咖啡苦澀味而添加過多糖或奶精，咖啡便失去健康效益。
《營養學》（Nutrition）期刊新論文，研究人員指出喝咖啡有助降低死亡風險，關鍵在以正確方式飲用。新的研究樣本涵蓋 46,000 多名美國成年人，追蹤時間將近 20 年（1999~2018 年），詳細記錄受試者飲食習慣與死亡資料。
分析結果表明，與完全不喝咖啡的人相比，喝原味黑咖啡或僅加微量糖（每杯小於 2.5 公克，約半茶匙）、奶精的人死亡風險降低 14%，但當咖啡中添加過多糖與奶精，咖啡好處就會完全消失。
此外，每天喝 1 杯咖啡或 2~3 杯咖啡益處不相上下，前者總死亡率風險下降 16%，後者總死亡率下降 17%，顯示咖啡就算多喝幾杯也不會產生額外益處。
當然，這些數據可能沒有考慮受試者從事其他有益身體健康的活動或行為，僅單純探討咖啡攝入量（包括額外添加的糖、脂肪）與死亡風險關聯，但研究結果至少提醒我們，咖啡健康好處會因添加物減弱，最好的選擇還是原味。
- Coffee Consumption and Mortality among United States Adults: A Prospective Cohort Study
- Can coffee help you live longer? Some scientists think so
【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言