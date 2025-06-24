房貸、社群、通膨 高薪家庭也成月光族

【文‧黃嬿】

這個年代，錢賺再多好像都不夠多，年收入 300 萬以上的家庭，可能也會哀嘆自己比不上鄰居。一個金錢慾望遠不滿足的時代，不只限於台灣，甚至在印度這個經濟快速起飛的國家，也有一樣的問題，財經專家點名三大禍首，就是通膨、房貸，以及社群創造的慾望漩渦。

印度大城市、高學歷或高需求職位者的平均薪資，大約落在 90 萬盧比，約台幣 30 萬元。但年收入遠高於這個數字的印度人，仍然感到經濟拮据。一名印度銀行家貼文引發印度社會議論，他說，年薪 700 萬盧比的人，在印度現在才算是新的中產階級。

他貼出自己的開支，年總收入 700 萬盧比，減去 200 萬盧比的稅款，還剩 500 萬盧比，相當於每月約 41 萬盧比，約新台幣 14 萬元。這在台灣收入也算高了，但他仍感嘆扣掉固定開支，每個月所剩無幾。

包括 2 千萬盧比的房屋貸款，約新台幣 690 萬元的房子，分期付款 17 萬盧比，約台幣 5.8 萬元。一筆 200 萬盧比的汽車貸款，月還款 6.5 萬盧比。此外，還需要支付 5 萬盧比的國際學校學費和 1.5 萬盧比的家事服務費，每月只剩 10 萬盧比支付其他開銷，等於只剩台幣 3.4 萬元，用來買食品雜貨、加油、水電費、醫療保健、休閒娛樂，甚至度假與儲蓄，到月底，就月光了。

中產階級入不敷出

他指出三個罪魁禍首，分別是大都會失控的通貨膨脹、房地產價格是年收入 10~30 倍與被社群媒體驅動的理想生活，他直言，「三件事讓印度大都市每人都淪為亞中產階級」，他還呼籲，申請房屋貸款前一定要三思。

一家投資管理公司經濟學家引用印度儲備銀行的數據，估計目前印度有 5%~10% 中產階級家庭陷入債務陷阱，金融儲蓄處於 50 年來最低，而非抵押貸款債務則位居全球最高之列，這類貸款通常用於購買汽車、電子產品、度假和奢侈品。他認為是數位金融工具的興起，讓借貸變得容易，社群媒體的壓力正迫使家庭入不敷出。

家庭該有財務紀律

有網友提出忠肯的建議，他說，現在不要貸年限太長的房貸，因為永遠不知道明天還有沒有工作，不要創建任何社群媒體帳號，只用 WhatsApp，還有放棄老同學和大學朋友的友誼，遠離任何無用者，否則聚會時就毀掉自己的財務狀況。不要購買昂貴的衣服、汽車、昂貴的學校、豪華公寓、飯店餐廳聚會，如果能做得到，700 萬盧比至少可省 350 萬盧比。

還有人說，薪水是 N，就應該按照 N-2 生活，這樣才能存到錢，還能存應急資金，就是錢賺得像副總裁，日子過得像經理。相反，如果生活方式是 N+2 甚至更高，那無論多少薪水都不夠用。總之，在這到處都是金錢渦旋的年代，財務自律對任何家庭都越來越重要。

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