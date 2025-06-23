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青少年憂鬱與螢幕時間無關 研究：成癮行為才是主因

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

青少年時期應該是人生最快樂的時候，家庭羽翼下可以盡情探索世界，建立自我的磐石，但是無論在美國還是台灣，青少年憂鬱症狀愈來愈多，專家將原因歸咎於手機，許多父母也積極限制孩子看手機的時間，但最新研究發現，造成心理健康不佳的原因不是時間長短，而是成癮行為。

社會心理學家 Jonathan Haidt 2024 年出版的著作《焦慮的一代》(The Anxious Generation) 中指出，智慧手機的出現，是一個關鍵的轉折點，此後美國青少年的心理健康狀況開始惡化。

然而現在專家只關注在手機使用時間，但心理學家都知道時間並非單一因素。最近一項研究分析 4,285 名兒童，追蹤他們從 10 歲開始的螢幕使用情況，包括社群媒體、電玩、手機，研究並非簡單測量螢幕使用時間，而是定期篩檢他們的強迫性使用、難以脫離感，以及無法使用螢幕時的痛苦情況。

這種感受被評斷為上癮行為，研究發現近一半的兒童從 10 歲起就對手機上癮，對電玩與社群上癮的分別也有四成以上。四年後評估他們的心理健康狀況，5.1% 的參與者表現出自殺行為，例如自殺未遂或準備自殺，17.9% 參與者有過自殺意念。研究發現長期成癮行為的軌跡，先於心理健康問題出現。

自殺風險明顯大增

手機和社群媒體成癮程度高且呈上升趨勢的群體，自殺想法和行為的風險比正常人高兩三倍。電子遊戲成癮程度高的族群，自殺想法和行為的風險也高於沒上癮者。然而，總螢幕時間與更高的自殺風險無關。

研究人員指出，單靠螢幕時間並非一項有用的衡量標準，差別在於有些孩子可能會花時間在螢幕上閱讀新聞，查找資料，將手機做為與現實生活互動的輔助工具，但有些孩子可能會瀏覽一些相當危險的網站，這些網站容易產生短期刺激吸引注意力，更容易上癮，因此成癮性使用，是造成他們往後心理健康不佳的根本原因，不是時間。

限制使用時間效果不大

在兒童時期，負責抑制衝動動作用的前額葉皮質尚未完全發育時，上癮行為可能更難控制。令研究人員感到震驚的是，螢幕成癮症狀相當普遍。

他們認為，單純限制兒童接觸螢幕時間沒有用，除非是全天候禁止，因為即使短時間使用電子設備，也會迅速強化成癮，因此應該要更積極採取介入措施，如認知行為心理療法來治療。

美國心理學會科學家表示，這項研究關注成癮行為，具有重要的政策意義，敦促社會將責任轉移到設計設備和社群媒體平台的科技公司身上，而不是家長。其他心理學家稱，螢幕時間和上癮都很重要，基本上建議是一樣的，讓孩子 15 歲前遠離社群媒體，並儘可能延後給他們上網手機。研究發表於《美國醫學會期刊》。

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