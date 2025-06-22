遠距工作是特權 網友：根本是農奴與貴族的差別

【文‧黃嬿】

摩根大通執行長 Jamie Dimon 公開反對遠距辦公，是要求員工每週五天返回辦公室的知名高階主管之一，但最近被批評，返回辦公室政策似乎並不適用於所有人，尤其是高階主管，他們有時會有不同的規則，引發網路上撻伐，稱農奴不行但貴族可以，歡迎回到封建時代。

工作意義已經徹底改變，年輕人愈來愈希望工作能夠彈性一點，思科的一份新報告，63% 的員工表示，他們願意接受減薪換取遠距工作。FlexJobs 最近報告，95% 專業人士都希望從事某種類型的遠距工作，63% 表示遠距工作重要，甚至比薪水重要。

但疫情後，企業主紛紛要求員工重返辦公室。最早呼籲返回辦公室的就是摩根大通老闆 Jamie Dimon，他今年稍早發表反對遠距工作的長篇大論：「別跟我說週五在家工作有用這種鬼話，我星期五打給很多人，結果是一個人也連絡不到。」他直言「年輕一代正受傷害」，強調公司要制定自己的標準，按照自己方式行事。

但網友質疑，為什麼摩根大通要員工回來，卻讓歐洲執行長遠距上班。歐洲、非洲和中東業務遷往紐約，引發疑惑，為什麼高階主管可管理另一個大陸的業務部門，當地員工卻無法在家上班。

有些員工已在 Reddit 等社群媒體論壇討論高階主管規則，似乎與基層員工不同。Reddit 用戶發文「農奴可以重返辦公室，貴族可以居家辦公，聽起來很對」，另一位 Reddit 用戶說「規則適用你，但不適用我。我鄙視這種雙重標準」。

彈性才能吸引人才

以前也出現過這種情況。星巴克聘請新任執行長 Brian Niccol，並給予他福利，可在加州家中遠距上班。Victoria′s Secret 也讓新任執行長享有同樣特權。人力資源專家 Alex Alonso 分析，大型企業需要建立靈活性才能吸引人才，相較制定適應大批員工的工作政策，公司更願意根據實際情況，為高階主管提供在家工作的解決方案。

事實上，許多老闆甚至比員工更希望在家上班。軟體公司 Checkr 在 2024 年調查 3 千名美國員工和管理人員，68% 中階管理人員、高階主管和企業主表示希望繼續遠距上班，只有不到一半員工表示同意。

信任仍是最大阻礙

企業主不願意放鬆工作模式的原因，仍然是不信任。思科調查，77% 員工表示，強制返回辦公室源於對遠距辦公效率缺乏信任，81% 雇主也認同這項說法。人力資源顧問認為，員工想要的是平衡、信任和部分控制權。你僱人做一份工作，就應該相信他們能做好。

思科報告指出，靈活性並不代表可一直遠端工作，而是考慮到每人需求，這項研究結論是，靈活性能讓頂尖員工表現更好。然而看目前態勢，顯然企業主只考慮高階主管需求，不是未來可用 AI 取代的一般員工。

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