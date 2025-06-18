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放眼兒童神經可塑性 汪滔：想等Neuralink腦機介面技術 成熟後再生小孩

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Shawn Ryan Show）
（首圖來源：Shawn Ryan Show）

【文‧Alan Chen】

近日剛成為 Meta 團隊一員，Scale AI 創辦人暨執行長汪滔接受美國知名 YouTuber 採訪時表示，兒童大腦神經可塑性最高，他希望等到 Neuralink 或其他腦機介面技術成熟後再生小孩。

今年 28 歲的汪滔（Alexander Wang）近日登上美國知名 YouTuber 頻道〈Shawn Ryan Show〉節目時，談到人工智慧對下代的影響。大腦神經可塑性（Neuroplasticity）是神經網路有借助生長和重組（Reorganization）改變結構和功能的能力，當大腦以不同方式連結，就會以不同方式運作。

神經可塑性在兒童時期最高，因此兒童學習新語言和技能時速度最快，汪滔指出，若下代孩子能成長時期就接觸類似馬斯克 Neuralink 技術，應會發展出令人意想不到的成果。馬斯克 Neuralink 以一塊極小晶片植入大腦，讓行動不便病患以腦部訊號操控電腦，已有三名病患測試，成果相當不錯。

除了 Neuralink，比爾蓋茲和傑夫貝佐斯資助的 Synchron 也與蘋果合作腦機介面系統，幫助漸凍人病患更方便操作 iPhone 等電子產品。Motif Neurotech 也在開發腦部神經刺激系統，像心律調節器定時定量刺激腦部，正在測試重度憂鬱症患者改善情形。

汪滔說因小孩神經可塑性極高，因此若這些腦機介面科技成熟，下代小孩出生後會長時間與高科技相處，以孩童的創意，會把新技術玩出大人無法想像的境界。因此 28 歲的他表示不急著生小孩，希望等到腦機介面成熟後，讓孩子直接沉浸在最新科技，創造更多驚奇。

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