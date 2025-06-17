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大財富轉移時代將臨 專家：小心「熵」趁隙作亂

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

常說富不過三代，第一代創業奠定家族財富基礎，第二代謹守財庫，到了第三代通常來了個揮霍之子，家族財富瞬間蒸發。至於為何總是有這樣的輪迴不斷上演，理財專家表示，世界上萬物都遵循物理學定律，若不持續管理，最終都會走向混亂。

富不過三代似乎成一個詛咒。許多第一代的創業祖先，一生中花了太多精力去累積財富，卻忘了教他的孩子如何保住財富，即使第二代謹慎小心守住家族財庫，但是這種管家性格的才能，很少能媲美第一代的創業精神，當家族財富達到頂峰時，總是會有人在這時開始揮金如土。

心理學家和經濟學家稱之為「富貴病」，在這種病態下，不勞而獲的舒適感會像海水腐蝕鋼鐵一樣，迅速侵蝕人們的積極性。此外，社會學家警告，家庭規模的擴大，自然會削弱凝聚力，使財富的保值變得越來越困難。

至於為什麼會得「富貴病」，理財專家指出一種物理定律熵，它的基本意思是，除非你不斷付出努力，否則萬物都會自然的從有序走向混亂。歷史學家 Will Durant 也指出這一規律，社會興起、繁榮，最終不可避免走向衰敗，最終陷入代價高昂的混亂。家族財富也遵循著同樣的必然軌跡。

永遠不相信運氣

但也是有成功的故事，美國 18 世紀德國猶太裔銀行家 Rothschild 家族，就維持兩百年不墜，原因是他們不相信運氣，他們制定嚴格的規則，規定誰與誰結婚、誰繼承什麼，以及什麼是得體的行為，這些準則是他們兩個多世紀以來躲避熵引力的祕訣。

華倫巴菲特曾讓孩子在賺到一分錢之前先去玉米田裡種田。他知道，不付出努力就能賺到的錢，就像沒有說明的炸藥，只有短暫的樂趣，最終卻變得一團糟。

專家表示，熵是金融遺產的無聲殺手，要如何避免這種結果發生，需要時時謹惕，將目標放在更宏大的使命上，財富只是有計劃的工具，就能夠抵禦熵的作亂。

不只是億萬富翁的事

大財富轉移」(Great Wealth Transfer) 時代即將來臨，二十年後現在的千禧世代和 Z 世代因為繼承，可能會翻轉命運。美國調查指出，預計到 2045 年，老年人和嬰兒潮世代將向 X 世代、千禧世代和 Z 世代傳承約 84 兆美元的財富，大部分財富將落入 X 世代和千禧世代手中。

無論有多少錢可以傳承給後代，都可能發生財富帶來的副作用。專家表示，面臨風險的不只是億萬富翁，一個家族即使沒有財富，仍然擁有值得守護的東西，無論是家裡的房子、微薄的積蓄，或是祖父的漁船，對抗熵的規則都是一樣的，如果不加以管理，也可能迅速化為烏有。

古老諺語稱，「艱難困苦造就堅強的人，堅強的人創造美好的時代，美好的時代造就軟弱的人，軟弱的人又帶來艱難困苦的一代。」讓下一代無付出的繼承財產之前，可能要先確保他們知道世界上有比錢更重要的事。

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